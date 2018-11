: Il Capitano dei Capitani. In onda su Torino Channel alle 18 e alle 21 il ricordo di Giorgio Ferrini, solo su Torino… - TorinoFC_1906 : Il Capitano dei Capitani. In onda su Torino Channel alle 18 e alle 21 il ricordo di Giorgio Ferrini, solo su Torino… - repubblica : L'onda Sì Tav batte la pioggia, piazza Castello si riempie di manifestanti [news aggiornata alle 11:09] - repubblica : L'onda Sì Tav batte la pioggia, piazza Castello si riempie di manifestanti: 15mila persone [news aggiornata alle 11… -

manifestazione pro Tav e contro le politiche della sindaca del M5S, Appendino,che ha detto:"Sono contraria. La mia non è una posizione ideologica".Castello si è riempita di manifestanti, sarebbero oltre 15 mila,nonostante la pioggia.Operai,politici (presente la Lega), volontari olimpici e gente comune.Molti vestiti in arancione o sciarpa arancione o distintivo arancione, simbolo del raduno "Sì,va avanti".Sì Tav,sì Olimpiadi,sì Gra Genova.Manifestazione organizzata dalla società civile per la-Lione.(Di sabato 10 novembre 2018)