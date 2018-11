Torino | l' onda Sì Tav per ridisegnare il futuro

Torino - l'onda Sì Tav riempie la piazza : 11.48 A Torino manifestazione pro Tav e contro le politiche della sindaca del M5S, Appendino,che ha detto:"Sono contraria. La mia non è una posizione ideologica". piazza Castello si è riempita di manifestanti, sarebbero oltre 15 mila,nonostante la pioggia.Operai,politici (presente la Lega), volontari olimpici e gente comune.Molti vestiti in arancione o sciarpa arancione o distintivo arancione, simbolo del raduno "Sì,Torino va avanti".Sì ...

Basket - Serie A 2018-2019 : in arrivo la sentenza del BAT che condanna Torino a pagare Lamar Patterson dopo il divorzio a febbraio : Come se non bastassero i problemi avuti con la questione (finita bene) dell’intervento di Larry Brown e con un’EuroCup praticamente finita dopo sei sconfitte nelle prime sei partite, un’altra grana si abbatte sulla Fiat Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Auxilium starebbe per essere sanzionata dal BAT della FIBA in merito a pagamenti non corrisposti a Lamar Patterson. I fatti: Patterson è stato ...

Il Po e' in piena : fiume esondato tra Carignano e Pancalieri - allerta per Torino : Esonda il Po in Piemonte, allagamenti nel torinese. Capoluogo nella piena nel pomeriggio. Dopo le estreme precipitazioni degli ultimi giorni su quasi tutto il nord Italia il fiume Po inizia a far...

Allerta Meteo Piemonte - criticità “arancione” a nordovest : il Po sorvegliato speciale - a Torino ondata di piena alle 14 : “allerta arancione sulle zone nordoccidentali per locali allagamenti dovuti all’innalzamento dei corsi d’acqua e l’attivazione di frane a causa delle nuove precipitazioni. L’allerta arancione è estesa anche alle zone lungo l’asta del fiume Po e del fiume Sesia“: questo il nuovo aggiornamento Meteo di Arpa Piemonte. A Torino resta massima l’allerta per il fiume Po: l’ondata di piena, secondo i ...

Il Po esonda a Torino : sommersi i Murazzi : Il maltempo continua a flagellare il nord Italia. Il Po è esondato a Torino e ha invaso parte dei Murazzi e del parco del Valentino.

Torino - condannata a due anni per mutilazione genitale nei confronti delle due figlie : Una donna di origine egiziana, residente a Torino, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per aver inflitto la mutilazione genitale alle due figlie. Le mutilazioni furono eseguite in Egitto nel 2007. Il marito dell'imputata, che dovrà pagare una provvisionale a una delle figlie, è stato assolto.--Una mamma di origine egiziana residente a Torino è stata condannata oggi in tribunale a due anni e due mesi di reclusione per ...

Fontana : « Tav fondamentale - noi troppo diversi dai grillini» Alta velocità - il no di Torino : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: «Meglio governare con chi condivide le mie visioni»

Tav - condanne a Torino : gli scontri del giugno 2015 a 4 anni dallo sgombero in Val Susa e la pasionaria 73enne : Era il quarto anniversario dallo sgombero del campeggio No Tav, quello avvenuto nel 2011 con violenti scontri tra militanti e forze dell’ordine. Ed altri scontri avvennero quella domenica 28 giugno 2015, fatti condannati oggi dal Tribunale di Torino. Gli oppositori della Torino-Lione, abitanti della Val di Susa e appartenenti ai centri sociali, tornavano a manifestare in massa: appuntamento alle 10 di domenica, partenza dal forte di Exilles con ...

Tafferugli in Val di Susa : 16 No Tav condannati a Torino : Sedici condanne e tre assoluzioni hanno chiuso a Torino un processo ad attivisti e simpatizzanti No Tav per Tafferugli con le forze dell'ordine scoppiati il 28 giugno 2015 durante una manifestazione in valle di Susa.L'ammontare complessivo delle pene inflitte dal tribunale si aggira intorno ai 30 anni di reclusione. Il pubblico ministero Antonio Rinaudo ne aveva chiesti circa 70.La condanna più alta e tre anni e dieci mesi e dieci giorni. ...

Tafferugli in Val Susa - 16 No Tav condannati a Torino : Le pene vanno dai 4 mesi ai 3 anni e 10 mesi per le accuse, a vario titolo, di resistenza aggravata, lesioni, lancio di artifizi pirotecnici e materiale esplodente. Due le assoluzioni - Sedici persone ...

Incidente in via Scardocchia : auto tampona moTorino che finisce la folle corsa in solitaria contro la rotonda : La zona di Campobasso dove si concentrano gli istituti superiori si conferma zona ad alta pericolosità soprattutto nelle ore di ingresso ed uscita da scuola: fortunatamente nessun ferito ma occorre ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia e Torino vanno ancora ko nella seconda giornata : ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in ...

Torino-Frosinone - che partita : i granata gelano i laziali 3-2. E' la seconda vittoria di fila : Torino-Frosinone 3-2 nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. granata in vantaggio nel primo tempo con Rincon, 20',. Nella ripresa, il raddoppio di Baselli dopo un minuto. I laziali rimontano ...