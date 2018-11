Torino La Lega di Matteo Salvini manifesta pro Tav

Sì Tav - anche la Lega alla manifestazione a favore dell'opera a Torino - : Il via libera è arrivato dal capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. Salvini si è sempre detto a favore dell'opera, nonostante il rinvio dell'analisi costi-benefici prevista nel ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

L’intesa M5s-Lega sulla Torino-Lione vacilla : Roma. Il problema non è tanto la recita, per sbracata che possa apparire. “E’ il gioco delle parti, e ci sta”, dicono i leghisti di governo se gli si chiede un commento sull’ultimo atto della crociata grillina contro la Tav in quel di Torino. Il problema, semmai, è il rischio che poi la messa in com

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “Fuga in avanti del M5S” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...

Ecosistema urbano - Legambiente : male Roma - Torino - Napoli e Palermo : Su alcuni fronti le politiche ambientali nelle nostre città migliorano anche in modo inaspettato, come nel caso dei rifiuti e dell'economia circolare, su altri, ancora troppi, c'è molto da lavorare. ...

Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto illegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...

Cesana - la Procura di Torino indaga : l'ipotesi di reato è trasporto illegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l'ingresso in territorio dello Stato . Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al ...

Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto illegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...

Ronaldo - il legale della modella scrive alla polizia di Lisbona. CR7 si allena a Torino : Sono stati inviati alla Procura e alla polizia municipale di Lisbona, nonché all'ordine degli avvocati portoghese e alle forze dell'ordine di altri 18 Paesi, i documenti relativi al caso Ronaldo . La ...

Ronaldo - il legale della modella scrive alla polizia di Lisbona. CR7 si allena a Torino : Sono stati inviati alla Procura e alla polizia municipale di Lisbona, nonché all'ordine degli avvocati portoghese e alle forze dell'ordine di altri 18 Paesi, i documenti relativi al caso Ronaldo . La ...

Manichini Di Maio e Salvini bruciati a manifestazione studenti a Torino "Chi non salta è della Lega" : Due fantocci raffiguranti Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati bruciati in piazza a Torino, durante la manifestazione degli studenti contro le politiche del Governo. I ragazzi gridavano 'Chi non ...

Torino - nove ospedalieri regalano le proprie ferie al collega per curare i suoi bambini : "Debutta" a Città della Salute la nuova norma contrattuale che consente la solidarietà concreta tra diipendenti

Mentana ha parlato a lungo a Torino del declino del Pd - e dell'ascesa della Lega : La prima giornata della quinta edizione di Election Days, a Torino, si è chiusa col botto: un evento, partecipatissimo, in cui degli ospiti d'eccezione hanno dato il loro punto di vista sull'attualità ...

Mentana ha parlato a lungo a Torino del declino del Pd - e dell'ascesa della Lega : La prima giornata della quinta edizione di Election Days, a Torino, si è chiusa col botto: un evento, partecipatissimo, in cui degli ospiti d’eccezione hanno dato il loro punto di vista sull’attualità politica italiana e non solo. “2018, l’anno del Big Bang” il titolo dell’evento, che si è strutturato in due dibattiti con Nando Pagnoncelli (presidente di Ipsos Italia), Alessandra Sardoni ...