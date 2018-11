Torino | Belotti | ' Passo indietro Nazionale? Mostrerò a Mancini cosa so fare'

Torino - il ds Petrachi : 'Belotti out dalla Nazionale? Dimostrerà che è tornato' : Gianluca Petrachi , direttore sportivo del Torino , parla di Andrea Belotti a Sky Sport : 'Quando uno non viene convocato in Nazionale c'è amarezza, è l'espressione più bella e una soddisfazione unica. Però Andrea credo abbia il carattere giusto per dimostrare che è tornato, ...

LIVE Torino-Parma alle 15 - Gervinho sfida Belotti : tutto pronto per il calcio d'inizio di Torino-Parma allo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Queste le formazioni ufficiali schierate dagli allenatori Mazzarri e D'Aversa. TORINO, 3-4-2-1, :...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Orgoglio Torino , che sale in classifica a un punto dalla zona-Europa, , crollo Samp. Quarantadue giorni dopo l'ultimo sigillo, Belotti è tornato a segnare rompendo un digiuno che durava da 479' , ...

Sampdoria-Torino 1-4 : granata padroni a Marassi - doppietta di Belotti e gol di Iago Falque e Izzo : GENOVA - Una vittoria al sapore d'Europa per il Torino che espugna il Ferraris sconfiggendo la Sampdoria 4-1 grazie anche alle reti di Belotti e vola in classifica al sesto posto. Blucerchiati ...

Torino - Mazzarri : 'Altra bella prestazione. Belotti? Gli mancava solo il gol' : Seconda vittoria esterna stagionale, sesto risultato utile di fila: il Torino schianta la Sampdoria, 4-1, a Genova . Ai microfoni si presenta Walter Mazzarri, oggi sostituito in panchina dal vice ...

Torino - irrompe il vero Belotti : digiuno spezzato dopo 479' : Ha scelto la domenica forse più importante del Torino di questo primo blocco di campionato per sbloccarsi, per tornare a correre, a segnare. Andrea Belotti irrompe nel campionato di Serie A. Il vero ...

Sampdoria-Torino - Belotti in gol porta in vantaggio i granata tra le “polemiche” [VIDEO] : Sampdoria-Torino, Belotti ha portato in vantaggio i suoi grazie ad un colpo di testa preciso, nulla ha potuto Audero Sampdoria-Torino, Belotti ha sbloccato l’incontro con una zuccata che ha superato Audero per l’1-0. Una bella azione dei granata, sviluppatasi sulla corsia di destra da dove è arrivato un cross perfetto per il Gallo che non si è fatto pregare e di testa ha insaccato. Polemiche da parte dei doriani che hanno ...

Torino - le condizioni di Belotti - Soriano e Zaza alla vigilia della gara contro la Fiorentina : Domani il Torino di Walter Mazzarri sarà impegnato tra le mura amiche contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tecnico ex Napoli si è presentato in conferenza per parlare delle condizioni di alcuni calciatori come Belotti, Soriano e Zaza, non al meglio nelle ultime uscite dei granata: “Soriano sta bene, è serio e si allena bene, è stato fuori per scelta tecnica, anche perché chi ha giocato al posto suo sta facendo bene. Non c’è ...

Torino - De Silvestri : 'Belotti? Farà un grande match' : A Sky Sport ha parlato il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri: 'Sarà una sfida complicata, ma ci siamo preparati bene. Belotti? Farà un grande match'.

Torino - Mazzarri : "Belotti carico - Iago sta bene. Ma occhio al Bologna di Palacio" : Walter Mazzarri, in conferenza stampa, presenta il match di domani contro il Bologna: 'In casa sono una squadra temibile, hanno vinto contro due squadre che stanno andando bene come la Roma e l'...

Torino - De Silvestri : 'Belotti ha il tempo per tornare in Nazionale' : A margine dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri , ai microfoni di Sky Sport , ha parlato dell'esclusione dalla lista dei convocati della Nazionale di Andrea Belotti. 'Per quel che riguarda il Gallo, Mancini in conferenza ha spiegato i motivi dell'esclusione - ha ...

Torino - Cairo : “Belotti darà una mano a Nazionale” : Belotti darà una mano alla nazionale. Parola del presidente del Torino Urbano Cairo che, ai microfoni di Radio anch’io sport, ha commentato la mancata convocazione del centravanti del Toro per le due partite della nazionale in programma mercoledì e domenica. “Credo che il ct Mancini -ha detto Cairo- stia facendo una selezione a ampio raggio per vedere e provare tutti. In questo caso ha scelto altri invece di Belotti. Lui deve ...

