Todd Reid campione di tennis a 18 anni | fallito a 21 | muore a 34 Deluso da se stesso…

agi

(Di sabato 10 novembre 2018) Il fantasma del palcoscenicosi chiama Todd Reid. Il suo nome rimarrà scolpito come campione di Wimbledon juniores 2002, ma soprattutto come uno dei tanti che non ce l’ha fatta a realizzare le proprie e le altrui aspettative, che ha insistito, che è rimasto prigioniero di un sogno, che è crollato, e che addirittura morto, solo, disperato, perso, ad appena 34. Perché? La diagnosi resta vaga, nessuno pronuncia “quella” parola. Anche se gli occhi di parenti ed amici, i messaggi, i twitter, i saluti sono troppo impregnati di lacrime e di sensi di colpa per lasciar spazio al dubbio e, in calce alla triste notizia, gli organi d’informazione australiani comunicano: “I lettori che cercano supporto e informazioni sulla prevenzione del suicidio possono contattare la linea aperta 131114”. Che inferno è stato per ...