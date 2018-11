Tiro a segno | morta a Trieste l' ex azzurra Marianna Pepe

Trovata morta Marianna Pepe : ex azzurra del Tiro a segno : L'ex campionessa, 39 anni, è stata Trovata senza vita nella casa di Muggia, in provincia di Trieste, dove viveva con il...

Sport in lutto : trovata morta Marianna Pepe - ex campionessa azzurra del Tiro a segno : Sport italiano in lutto: la ex campionessa azzurra del tiro a segno, Marianna Pepe, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Aveva 39 anni. Stando a quanto si è appreso, sul suo decesso, le cui cause sono ancora da chiarire, le autorità hanno già aperto un’inchiesta. È morta nei giorni scorsi Marianna, caporalmaggiore dell’Esercito ed ex pluricampionessa di carabina. La notizia della sua scomparsa è ...

Tiro a segno - Marianna Pepe trovata senza vita nel suo appartamento : Una triste notizia per il mondo del Tiro a segno: Marianna Pepe è stata purtroppo trovata senza vita nel suo appartamento di Muggia (provincia di). L’ex azzurra aveva conquistato ben cinque titoli nazionali tra il 2000 e il 2004, poi nel 2005 era stata ottava agli Europei nella carabina 50 metri 3 posizioni. La 39enne nativa di Trieste aveva incominciato a tirare nel 1992 alla Tsn Opicina. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte ...

Tiro con l'arco e Tiro a segno insieme - l'Italia prova lo scambio interdisciplinare. Una strada verso le Olimpiadi : Questo perché tutti gli sport considerati un po' 'di nicchia' soffrono in parte la sindrome di essere unici, gli atleti credono di dover affrontare nella loro carriera delle difficoltà specifiche, ...

Tiro con l’arco e Tiro a segno insieme - l’Italia prova lo scambio interdisciplinare. Una strada verso le Olimpiadi : Le Nazionali Italiane di tiro con l’arco e di tiro a segno si alleneranno insieme a Bologna dal 25 al 28 ottobre. Si tratta di un raduno interdisciplinare che si prefigge l’obiettivo di approfondire le conoscenze comuni tra i tecnici e gli atleti delle due discipline. FITARCO e UITS proseguono in questa partnership che speriamo possa dare beneficio a entrambe le formazioni sul cammino che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Tiro a segno – Raduno interdisciplinare per la prima edizione di “Sharing the future” : Per la prima volta le discipline di Tiro si allenano insieme Dal 25 al 28 ottobre a Bologna, presso il Poligono di Tiro a segno Nazionale di via Agucchi, infatti, le Nazionali Olimpiche UITS e FITARCO si incontreranno per un Raduno “interdisciplinare” assolutamente innovativo. La prima edizione di “Sharing the future” – questo il nome dell’iniziativa – ha come obiettivo un approfondimento delle conoscenze comuni tra ...

Tiro a segno - Niccolò Campriani verso il clamoroso ritorno? Il Campione Olimpico apre lo spiraglio per Tokyo 2020 : Niccolò Campriani apre alla possibilità di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Il tiratore italiano, capace di vincere in carriera ben tre ori a cinque cerchi (carabina 3 posizioni a Londra 2012 e Rio 2016 dove si impone anche nei 10 metri), aveva annunciato da tempo il suo riTiro e il desiderio di non imbracciare più l’arma ma col passare dei mesi il toscano sembra essersi ricreduto e fortunatamente ci ha ripensato, per il bene dello ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini fuori ai quarti nella pistola mista da 10 metri : Assegnato l’ultimo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri mista niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nei quarti di finale assieme al lettone Rihards Zorge. Oro alla tedesca Vanessa Seeger ed al bulgaro Kiril Kirov. Ieri si erano disputati qualificazioni ed ottavi, mentre oggi sono andati in scena gli ultimi tre turni ad eliminazione diretta. Seeger e Kirov hanno ...

Tiro a segno - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : Erdenechuluun/Pekler vincono la gara a squadre mista della carabina 10 m : L’ungherese Zalan Pekler e l’atleta della Mongolia Enkhmaa Erdenechuluun conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre mista internazionale della carabina 10 metri alle Olimpiadi giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia si è imposta in finale di misura sul messicano Edson Ismael Ramirez Ramos e sulla russa Anastasiia Dereviagina, sconfitti per 10-9. Sul terzo gradino del podio salgono invece l’argentino Facundo Firmapaz e ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini indietro nella pistola 10 metri. Vince l’indiana Manu Bhaker : Assegnato il terzo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri femminile niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nelle eliminatorie, complice un brutto 88 nell’ultima serie. Oro alla favoritissima indiana Mani Bhaker davanti alla russa Iana Enina ed alla georgiana Nino Khutsiberidze. Titolo alla tiratrice più attesa alla vigilia, l’indiana Manu Bhaker, che ha ...