Tiro a segno | Marianna Pepe trovata senza vita nel suo appartamento

Morta a 39 anni Marianna Pepe - ex campionessa azzurra del Tiro a segno : E' Morta a 39 anni, Marianna Pepe ex campionessa azzurra del tiro a segno. Il corpo della donna, caporalmaggiore dell'esercito, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Muggia. Un decesso avvenuto per cause ancora da chiarire, quello di Marianna Pepe che ha portato le autorità giudiziarie ad avviare un'inchiesta.Continua a leggere

Tiro con l'arco e Tiro a segno insieme - l'Italia prova lo scambio interdisciplinare. Una strada verso le Olimpiadi : Questo perché tutti gli sport considerati un po' 'di nicchia' soffrono in parte la sindrome di essere unici, gli atleti credono di dover affrontare nella loro carriera delle difficoltà specifiche, ...

Tiro con l’arco e Tiro a segno insieme - l’Italia prova lo scambio interdisciplinare. Una strada verso le Olimpiadi : Le Nazionali Italiane di tiro con l’arco e di tiro a segno si alleneranno insieme a Bologna dal 25 al 28 ottobre. Si tratta di un raduno interdisciplinare che si prefigge l’obiettivo di approfondire le conoscenze comuni tra i tecnici e gli atleti delle due discipline. FITARCO e UITS proseguono in questa partnership che speriamo possa dare beneficio a entrambe le formazioni sul cammino che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Tiro a segno – Raduno interdisciplinare per la prima edizione di “Sharing the future” : Per la prima volta le discipline di Tiro si allenano insieme Dal 25 al 28 ottobre a Bologna, presso il Poligono di Tiro a segno Nazionale di via Agucchi, infatti, le Nazionali Olimpiche UITS e FITARCO si incontreranno per un Raduno “interdisciplinare” assolutamente innovativo. La prima edizione di “Sharing the future” – questo il nome dell’iniziativa – ha come obiettivo un approfondimento delle conoscenze comuni tra ...

Tiro a segno - Niccolò Campriani verso il clamoroso ritorno? Il Campione Olimpico apre lo spiraglio per Tokyo 2020 : Niccolò Campriani apre alla possibilità di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Il tiratore italiano, capace di vincere in carriera ben tre ori a cinque cerchi (carabina 3 posizioni a Londra 2012 e Rio 2016 dove si impone anche nei 10 metri), aveva annunciato da tempo il suo riTiro e il desiderio di non imbracciare più l’arma ma col passare dei mesi il toscano sembra essersi ricreduto e fortunatamente ci ha ripensato, per il bene dello ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini fuori ai quarti nella pistola mista da 10 metri : Assegnato l’ultimo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri mista niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nei quarti di finale assieme al lettone Rihards Zorge. Oro alla tedesca Vanessa Seeger ed al bulgaro Kiril Kirov. Ieri si erano disputati qualificazioni ed ottavi, mentre oggi sono andati in scena gli ultimi tre turni ad eliminazione diretta. Seeger e Kirov hanno ...

Tiro a segno - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : Erdenechuluun/Pekler vincono la gara a squadre mista della carabina 10 m : L’ungherese Zalan Pekler e l’atleta della Mongolia Enkhmaa Erdenechuluun conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre mista internazionale della carabina 10 metri alle Olimpiadi giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia si è imposta in finale di misura sul messicano Edson Ismael Ramirez Ramos e sulla russa Anastasiia Dereviagina, sconfitti per 10-9. Sul terzo gradino del podio salgono invece l’argentino Facundo Firmapaz e ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini indietro nella pistola 10 metri. Vince l’indiana Manu Bhaker : Assegnato il terzo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri femminile niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nelle eliminatorie, complice un brutto 88 nell’ultima serie. Oro alla favoritissima indiana Mani Bhaker davanti alla russa Iana Enina ed alla georgiana Nino Khutsiberidze. Titolo alla tiratrice più attesa alla vigilia, l’indiana Manu Bhaker, che ha ...

Tiro a segno - Giochi olimpici giovanili : l'azzurra Benetti ottava a Buenos Aires : Ottavo posto per l'azzurra Sofia Benetti alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires Si è svolta oggi ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires la competizione di carabina ad aria compressa che ha ...

Tiro a segno – Giochi olimpici giovanili : l’azzurra Benetti ottava a Buenos Aires : Ottavo posto per l’azzurra Sofia Benetti alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires Si è svolta oggi ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires la competizione di carabina ad aria compressa che ha visto protagoniste le migliori tiratrici provenienti da tutto il mondo: una finale estremamente equilibrata conclusa con la vittoria della diciottenne Stephanie Laura Scurrah Grundsoee (248.7), che ha sorpassato l’indiana Mehuli Ghosh ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti settima nella carabina 10 m. Oro alla danese Grundsoee all’ultimo colpo : Assegnato il secondo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile niente medaglia per l’Italia, con Sofia Benetti che chiude la finale in settima posizione, complice un brutto avvio nella prima serie da cinque colpi, chiusa con una media inferiore al 10. Oro all’ultimo colpo per la danese Stephanie Laura Scurrah Grundsoee, che con lo score totale di 248.7 beffa l’indiana ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti va in finale nella carabina 10 m : Secondo titolo in palio nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile esulta l’Italia grazie a Sofia Benetti, che va in finale con l‘ottavo ed ultimo punteggio d’ingresso, beffando per tre decimi di punto la finlandese Viivi Natalia Kemppi, prima delle escluse. L’azzurrina fa segnare 621.3 contro il 621.0 dell’avversaria. Tra le venti partecipanti, dominio ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella carabina 10 metri maschile vittoria del russo Grigorii Shamakov : Assegnato il primo titolo del Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri maschile si impone il russo Grigorii Shamakov davanti all’indiano Shahu Tushar Mane ed al serbo Aleksa Mitrovic. In venti avevano preso parte alle eliminatorie del mattino, non vi erano azzurrini in gara. Il russo Grigorii Shamakov vince la medaglia d’oro con il punteggio di 249.2, allungando soltanto negli ultimi due colpi ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : la mancanza di Niccolò Campriani pesa come un macigno - nessun italiano alla sua altezza. E gli juniores : L'inizio 2018 prometteva bene , grazie ai due podi in Coppa del Mondo nella carabina tre posizioni da parte del 41enne di Legnano, tra cui un secondo posto proprio a Changwon; di buon auspicio anche ...