The Game Awards 2018 | quest' anno potremmo avere la più grande lineup in termini di

I giochi vincitori di Change The Game disponibili sul Google Play Store : Google ha annunciato che i giochi vincitori dell'iniziativa "Change the Game Design Challenge" sono ora disponibili nel Google Play Store L'articolo I giochi vincitori di Change The Game disponibili sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Hotline Miami incontra l'oriente nel nuovo video gameplay di The Hong Kong Massacre : Come riporta DSOGaming, in rete è comparso un video che mostra 18 minuti di gioco tratti The Hong Kong Massacre. The Hong Kong Massacre è descritto come un frenetico sparatutto con visuale dall'alto ispirato ai classici film d'azione, che mette i giocatori al centro di brutali sparatorie cinematografiche.I giocatori assumeranno il ruolo di un ex detective della polizia deciso a vendicarsi per l'omicidio del suo partner. Utilizzerete una miscela ...

The Game Awards : un nuovo gioco di Alien in arrivo? : Il occasione dei prossimi The Game Awards potrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo titolo di Alien, riporta PCGamesn.L'evento, noto anche come "Oscar dei videogiochi", è stato creato dal presentatore Geoff Keighley, e riveste di una'importanza internazionale.Già da tempo Fox aveva annunciato che uno studio era al lavoro su un nuovo gioco ambientato nell'universo di Alien, e sembrerebbe che lo scopriremo presto. Nell'immagine del teaser ...

AnThem si mostra in 45 minuti di video gameplay : Bioware ha tenuto due giorni fa un livestream dedicato ad Anthem, dove ha mostrato in diretta molte sequenze di dameplay del suo attesissimo gioco, e come possiamo vedere il filmato è stato caricato anche su YouTube, per un totale di 45 minuti di video gameplay di Anthem.Possiamo dunque apprezzare diverse sequenze di combattimento, l'interazione con l'ambiente durante gli scontri a fuoco e il volo, l'interazione tra compagni (il livestream è ...

WWE Crown Jewel – Infortunio Triple H : ‘The Game’ tornato in fretta negli USA - dovrà operarsi : Infortunio per Triple H durante il main event di Crown Jewel: per HHH si parla di uno strappo al pettorale che dovrà essere curato con un’operazione Match davvero davvero combattuto quello fra la DX e i Brothers of Destruction che ha rappresentato il main event di Crown Jewel, l’ultimo incontro dello straordinario PPV andato in scena in Arabia Saudita. Nonostante la vittoria, Triple H ha però ben poco da sorridere. Il membro ...

40 minuti di gameplay per AnThem : abilità dei Javelin - Strali e Ultimate : Anthem ha annunciato tante novità per i propri giocatori. Di recente si è svolto un evento in livestreaming su Twitch nel corso del quale BioWare ha svelato alcune abilità che potranno essere sbloccate equipaggiando gli esoscheletri ipertecnologici degli eroi di Anthem. Il gioco dovrebbe arrivare sul mercato all'inizio del prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One. Gli Strali di Anthem infatti saranno disponibili dal 22 febbraio 2019 in occasione del ...

Lucca Comics and Games : A Scuola di Draft con Magic The GaThering Arena : Questo weekend a Lucca Comics & Games 2018, Magic: The Gathering vi porta a Scuola di Draft!I nostri ospiti saliranno in cattedra per giocare Booster Draft su MTG Arena e interagire con i giocatori presenti allo stand CAR359, che potranno seguirli su un grande schermo e fare domande in tempo reale. Ti aspettiamo!Di seguito potete trovare il calendario completo delle lezioni:Read more…

Nuovo video gameplay di AnThem : mostrate prima missione e nuove abilità : BioWare ha svelato una serie di novità legate ad Anthem, il Nuovo progetto in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Di recente BioWare ha partecipato alla Paris Games Week dove ha mostrato del materiale video inedito del titolo online atteso da milioni di giocatori. Gli stessi sviluppatori infatti hanno voluto mostrare la prima missione del gioco intitolata L'Arcanista Perduto, giocata dalla prospettiva di Tempesta, uno dei ...

AnThem protagonista alla Paris Games Week con un nuovo video gameplay : Anthem figura, senza dubbio, tra i titoli più attesi del prossimo anno. Il nuovo ambizioso progetto di BioWare arriverà a febbraio sui nostri sistemi di gioco e, anche se manca ancora qualche mese al lancio, un nuovo video ci permette un'occhiata alle varie meccaniche del titolo.Gli sviluppatori avevano promesso "a breve" nuovo materiale video per Anthem e, dalla Paris Games Week, ecco arrivare un nuovo filmato di gameplay tratto da un ...

The Necronomicon Gamebook : Dagon - a Lucca arriva il librogame di Cthulhu : arriva The Necronomicon Gamebook: Dagon , l'avventura di Officina Meningi, ambientata nel mondo di H.P. Lovecraft, in cui potremo scegliere il nostro , folle, destino Ecco il comunicato ufficiale ...

Lucca Comics & Games sarà un evento all'insegna dei videogiochi - tra padiglioni tematici - attività speciali ed il nuovo “The Bit District” : sarà un Festival all'insegna del videogioco l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, celebrata importantissime presenze, ed un padiglione dedicato all'arte videoludica, il 'The Bit District'.Moltissime infatti le novità per l'edizione 2018, con un importante 'main sponsor' di Lucca Comics & Games, TIM, presente con il proprio TIM Dome all'ex Cavallerizza, nella quale sarà anche possibile gareggiare con TIMGames, il servizio di cloud ...