Terzo posto della catanese Alberta Santuccio a Tallin nella gara di spada in Coppa del

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : NELLA STORIA! Matteo Rizzo conquista il Terzo posto - battuti Aliev e Zhou. Shoma Uno domina : Il ventenne dei record. Matteo Rizzo ha conquistato per la prima volta NELLA storia la terza posizione NELLA gara del singolo maschile alla quarantesima edizione dell’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Lo straordinario talento azzurro ha guadagnato con grande merito la posizione sul gradino più basso del podio pattinando un ottimo programma in linea con le uscite stagionali precedenti. ...

Roma - Juan Jesus : 'Il nostro obiettivo è migliorare la semifinale di Champions e il Terzo posto della scorsa stagione' : A parlarne, direttamente da Trigoria, è stato Juan Jesus in esclusiva a Sky Sport. Sulla differenza di rendimento fra campionato e Champions "Penso sia solo un fatto di concentrazione. Sappiamo bene ...

Basket - 5a giornata Serie A 2018-2019 : sempre al comando Milano e Venezia. Cremona supera Sassari e sale al Terzo posto : Dopo l’anticipo di ieri sera con la vittoria di Avellino contro Trento e il successo odierno di Reggio Emilia su Varese nella sfida di mezzogiorno, si è chiusa questa sera la 5a giornata della Serie A 2018-2019. Al comando della classifica rimangono a punteggio pieno Milano e Venezia grazie ai successi contro Torino e Bologna. sale al terzo posto Cremona grazie alla vittoria contro Sassari, mentre si allarga il gruppo delle squadre a sei ...

Taekwondo - Dracula Open 2018 : Terzo posto di Daniela Rotolo - non brillano gli altri azzurri : Erano diversi gli azzurri impegnati nel Dracula Open 2018, torneo di categoria G-1 andato in scena in questo fine settimana a Bucarest (Romania). Tra gli atleti italiani in gara soltanto Daniela Rotolo è riuscita a vincere un incontro, mentre gli altri sono stati eliminati tutti al primo turno. Nella giornata di ieri in pedana soltanto Simone Prezzavento nei -63 kg. L’azzurro non è riuscito a ripetere la bella prestazione dei Campionati ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Alina Zagitova conduce lo short program. Shiraiwa in seconda posizione - Terzo posto per Hendrickx : Proseguono le competizioni alla Helsinki Arena, impianto sportivo della capitale finlandese questa settimana teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. In una gara caratterizzata in generale da tante imprecisioni, Alina Zagitova si è piazzata momentaneamente in prima posizione dopo lo short program. La fuoriclasse russa allenata da Eteri Tutberidze ha fatto il suo esordio nel circuito pattinando un ...

Lavoro - la grande contraddizione : c'è posto per 500mila - ma un Terzo delle competenze è introvabile : L'Analisi Il Lavoro frena con le nuove regole: crollano i contratti stabili Scopri di più Alla base di questo «grande mismatch» c'è un sistema formativo che fa fatica a dialogare con il mondo del ...

Pattinaggio Artistico - Golden Bear Zagabria 2018 : Daniel Grassl trionfa nel singolo maschile. Seconda posizione per Elettra Olivotto. Nei Junior trionfo per Gabriele Frangipani - Terzo posto per Lucrezia Beccari : Splendide notizie arrivano dalla Velesajam Ice Rink di Zagabria, impianto sportivo della capitale croata teatro della Golden Bear 2018, competizione internazionale di Pattinaggio Artistico giunta alla sua trentesima edizione che ha visto i pattinatori azzurri distinguersi in tutte le categorie. Il mattatore assoluto dell’intera spedizione è stato indubbiamente il giovane altoatesino Daniel Grassl, il quale nella massima categoria ha ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Non mi aspettavo il Terzo posto» : Al pilota della Mercedes basta un settimo posto per laurearsi campione del mondo. Le news sulla Formula 1

I record di incassi in Italia : il derby al Terzo posto : Il primato resta Roma-Liverpool della scorsa Champions League, ma il derby di ieri è salito al terzo posto nella classifica degli incassi. L'articolo I record di incassi in Italia: il derby al terzo posto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa del mondo in pista : Terzo posto per l'Italia di Filippo Ganna e nuovo record tricolore : Mentre il Team Sky ufficializza il suo passaggio nel 2019, Filippo Ganna conquista una medaglia di bronzo con il quartetto in Coppa del mondo . Nel velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines in Francia gli azzurri hanno stracciato per due volte il record italiano: in semifinale avevano fatto registrare un 3'53''175 , tempo che se fatto in ...

Taekwondo - Greece Open 2018 : tre azzurri sul podio! Martina Corelli vince nei -49 kg - Terzo posto per Simone Crescenzi e Ivan Scala : L’Italia conquista tre podi al Greece Open 2018 di Taekwondo. Si tratta di un torneo di categoria G-1, che vista anche la concomitanza con il Grand Prix di Manchester, non presentava grandissimi nomi in gara, ma i risultati ottenuti dagli azzurri sono comunque importanti in ottica ranking e per accumulare esperienza. In campo femminile arriva la bella vittoria di Martina Corelli, che si impone nei -49 kg. La 18enne della Edera Taekwondo ha ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : la corsa per il Terzo posto - Gp Usa 2018 (Austin) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Usa 2018 Austin: Mercedes e Hamilton in fuga, speranze al lumicino per Vettel e Ferrari (oggi)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:16:00 GMT)

La Lazio vola al Terzo posto : Nei tre match della domenica pomeriggio della nona giornata di Serie A successi esterni per Lazio, che vola al terzo posto, e Atalanta, che ritrova la vittoria dopo oltre due mesi, sui campi di Parma ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Terzo posto per il quartetto femminile - vince l’Australia : Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel ...