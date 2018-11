Terremoto | a Montegallo il primo aggregato nella frazione di Balzo

meteoweb.eu

: #Calcinaia Pranzo a sostegno dello spazio Bsa #Ponsacco a #Forca #proterremotati #terremoto #CentroItalia FOTO - QuiNewsValdera : #Calcinaia Pranzo a sostegno dello spazio Bsa #Ponsacco a #Forca #proterremotati #terremoto #CentroItalia FOTO -

(Di sabato 10 novembre 2018) Presentato a(Ascoli Piceno) ilcomposto di sette edifici grazie al via del decreto operativo di inizio lavori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per un importo di quasi 2,8 milioni di euro di euro. C’erano la vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini e il sindaco dinonche’ neo presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Fabiani. E’ “una giornata importante – ha detto Casini – perche’ si sperimenta l’in maniera concreta che permette di mettere insieme piu’ unita’ immobiliari con una progettazione strutturale migliore, grazie a innovative tecnologie applicate. Da rilevare anche l’aspetto sociale dell’che ospitera’ le attivita’ commerciali necessarie per la collettivita’”. “Il ...