Teresa Langella? Parla Andrea Celentano | “Sono stato io a rifiutarla”

Trono Classico, pesanti critiche su Teresa Langella: il pubblico si scaglia contro la tronista Arrivano pesanti critiche su Teresa Langella di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, la tronista sta ricevendo dei commenti negativi non solo sul carattere, ma anche sul look che sfoggia in puntata e nelle esterne.

Uomini e Donne - Teresa Langella si sente umiliata dal suo corteggiatore : 'Sa molte lingue ed è laureato' : La differenza di istruzione ritorna negli studi di Uomini e Donne e non è a causa della tanto discussa dama Angela. Nella registrazione di ieri, martedì 30 ottobre, del trono Classico, viene mostrata ...

Oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. Da Newsued.com le Anticipazioni: Si parte da Lorenzo, entrano le sue corteggiatrici: Giulia e Claudia.

UOMINI E DONNE/ Andrea Dal Corso resta per corteggiare Teresa Langella (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Ancora problemi per Luigi Mastroianni: il tronista colpito da Irene Capuano e Antonella, ma qualcosa non va...(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Andrea Dal Corso esce con Teresa Langella: la reazione di Mara a UeD Le vicende sentimentali di Teresa Langella, Mara Fasone, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni continueranno a pennellare la settimana a Uomini e Donne. L'ultimo appuntamento sentimentale del talk show condotto da Maria De Filippi punterà sul segmento junior della trasmissione. Tronisti e corteggiatori chiuderanno la settimana con colpi di scena e rivelazioni choc.

Uomini e Donne/ Teresa Langella perde anche Antonio? Nuova lite e cattivi indizi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Teresa Langella, dopo Federico Rubini, perde anche Antonio Moriconi? Brutte notizie dopo l'ultima registrazione(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Antonio Moriconi / Maria avverte Teresa Langella : "Lui dice che fingi - fai scenate" (Uomini e donne) : Antonio Moriconi viene rimproverato da Teresa Langella per lo scambio di messaggi e commenti con Rita Cardinale. La giustificazione non convince la tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Un video hot a Uomini e donne. Lo scandalo riguarda direttamente la tronista Teresa Langella e quello che per qualche settimana è stato il suo corteggiataore, Federico Rubini. Alcuni filmati

FEDERICO RUBINI/ Teresa Langella lo saluta definitivamente : lui furioso "Sei superficiale" (Uomini e Donne) : FEDERICO RUBINI viene eliminato da Teresa Langella a causa di una segnalazione di Karina Cascella. Il corteggiatore avrebbe trascorso la notte con un'amica.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Uomini e donne - raptus di Teresa Langella e Antonio Moriconi : volano i vaffa in studio : Il carattere della tronista Teresa Langella è stato scoperto piano piano, ma una cosa che si è notata subito: la schiettezza con cui dice tutto quello che pensa, senza giri di parole. Secondo quanto ...