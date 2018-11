Tennis | Fed Cup 2018 | Repubblica Ceca-Stati Uniti 2-0 | le padrone di casa ipotecano la

Tennis - la FederTennis candida Torino per le Finals : ... il Comune di Torino e la Regione Piemonte che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del Tennis maschile, perché per organizzarla ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer e la vittoria numero 100. Arriverà a Londra? : Un solo obiettivo: fare 100 in carriera proprio alle ATP Finals 2018. Roger Federer si presenta così al Master di fine anno a Londra con la voglia di centrare l’ennesimo straordinario traguardo di una carriera leggendaria. La vittoria numero novantanove è arrivata proprio nella sua Basile, mentre a Parigi Bercy la tripla cifra è stata solo sfiorata, perdendo un’incredibile semifinale contro Novak Djokovic dopo tre ore di ...

Tennis – ATP Awards 2018 : Nadal vince il premio sportività - Federer il più amato dai tifosi per il 16° anno di fila : Sono stati annunciati nella giornata di oggi i nomi dei Tennisti vincitori degli Atp Awards 2018, Federer il più amato dai tifosi per il sedicesimo anno consecutivo Sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori degli Atp Awards 2018 prima della serata di gala di stasera a Londra, lancio ufficiale delle Atp World Tour Finals che scattano domenica sul veloce indoor della “O2 Arena” della capitale inglese. AFP/LaPresse Novak ...

Tennis - ATP Finals 2018 : i gironi ai raggi X. Nessun problema per Djokovic e Federer - dietro sarà battaglia : Otto giocatori, due gironi, un trofeo: quello delle ATP Finals 2018, che prenderanno il via domenica nella cornice della O2 Arena di Londra, ormai dal 2009 sede del torneo di fine stagione. La capitale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, col passare del tempo, ha raggiunto il secondo posto tra quelle che hanno ospitato gli otto migliori Tennisti dell’anno, dietro alla sola New York (1977-1989, Madison Square Garden). I ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il borsino dei favoriti. Djokovic il più in forma - ma dietro Federer occhio alle sorprese : Si apriranno domenica le ATP Finals numero 49 della storia del Tennis maschile. Gli otto presenti sono compresi tra i primi dieci del mondo, ma ci sono due elementi mancanti: Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Lo spagnolo ha dato forfait per un’operazione alla caviglia, l’argentino sta invece recuperando da una frattura alla rotula destra occorsa nella tournée asiatica. Andiamo a comprendere il ruolo che potrà recitare ciascuno ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Numeri e statistiche di Federer e Djokovic. Quali record potrebbero infrangere? : Quattro. Tante sono le volte in cui Novak Djokovic e Roger Federer si sono presentati alle ATP Finals da prime due teste di serie, e per questo motivo sono stati posti in gironi diversi. Il lato paradossale delle tre precedenti occasioni è che il serbo ha poi sempre vinto il torneo, con lo svizzero fermato al round robin nel 2008, in finale nel 2012 e non sceso in campo nell’ultimo atto del 2014 per non danneggiare la schiena in vista ...

Tennis - Sorteggio Atp Finals 2018 : definiti i due gironi. Federer trova Anderson - Zverev sulla strada di Djokovic : Si è svolto il Sorteggio della fase a gironi delle Atp Finals 2018, che si svolgeranno da domenica 11 novembre a domenica 18 novembre alla O2 Arena di Londra. Un torneo che vede protagonisti i migliori otto Tennisti del mondo, tra cui non troveremo però Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro, entrambi fuori per infortunio. Andiamo quindi a scoprire la composizione dei due gironi e tutti gli accoppiamenti. Nel girone Guga Kuerten il numero uno del ...

Tennis - Karolina Pliskova non giocherà la finale di Fed Cup per infortunio : Karolina Pliskova non sarà in campo con la sua Repubblica Ceca nella finale di Fed Cup 2018. A bloccarla, non un solo problema, ma due: uno strappo muscolare al polpaccio di piccola entità e un guaio al polso. Per questa ragione, la numero uno del Paese ha preferito fermarsi invece di rischiare la stagione 2019. Al posto della Pliskova entra in squadra la doppista Barbora Krejcikova, che affiancherà dunque Petra Kvitova, Barbora Strycova e ...

Tennis - Roger Federer : “Giocare a Parigi è stata una buona scelta - ora punto a fare il meglio possibile alle ATP Finals 2018” : Roger Federer può sorridere nonostante il ko nella semifinale del Masters 1000 di Parigi 2018 contro il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic. Lo svizzero ha lottato strenuamente contro Nole ma ha dovuto arrendersi al tie-break nel terzo set. Torneo francese che poi ha visto il successo finale a sorpresa del russo Karen Khachanov contro un Djokovic provato anche dalle fatiche dell’incontro con Roger. “Ho giocato su buoni livelli, ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Zverev fuori con Khachanov - avanti Thiem - Djokovic e Federer : Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in ...