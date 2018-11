Tav | industriali Torino | da piazza messaggio forte a tutta Italia

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino». Gli industriali : siamo preoccupati Ma il cambio non si può fare : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Di Maio : «I fondi tolti al Tav li usiamo per la metro a Torino» Gelo degli industriali : «Siamo davvero preoccupati» : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Di Maio : i fondi sottratti a Tav saranno investiti per la metro 2 di Torino - gelo industriali : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Tav - Di Maio : “Proteste imprenditori? Malinteso”. Industriali : “No - il ministro non ha capito nulla. Siamo preoccupati” : Se per Luigi Di Maio è tutto un “grande malinteso”, per Confindustria Piemonte e il presidente di Api Torino c’è “preoccupazione, non malintesi” e “il ministro non ha capito nulla” dell’ordine del giorno votato dal consiglio comunale lunedì su proposta del M5s. Il ministro dello Sviluppo Economico e l’Associazione delle piccole e medie imprese torinese litigano sul Tav. Nel giorno in cui ...

Ftse Mib ancora sotto pressione : sTavolta pagano gli industriali : La luce rossa accesa sull'economia potrebbe paradossalmente giustificare uno strappo, anche forte, alla regola europea e alle già tante concessioni fatte all'Italia sul fronte dei conti. Il problema, ...

Appello degli industriali : ridiscutere Tav è un colpo mortale : ... per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda ...