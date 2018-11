Tav | ci sarà anche la Lega alla manifestazione per il ' sì'

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Luigi Busà in Finale! Laura Pasqua in semifinale nei -61 kg. Delusione Sara Cardin : esce agli otTavi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta otTava puntata : chi sarà eliminato tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè? : Torna l'appuntamento del lunedì sera con il Grande Fratello Vip 2018 , che seguiremo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it . Questa sera scopriremo chi sarà elimnato tra Alessandro ...

Appendino : “Le scelte sulla Tav non saranno calate dall’alto” : «Il mio compito, come sindaco, è quello di ascoltare e cercare di essere garante, nei confronti del governo, di voci che si stanno sollevando, per creare un clima di ascolto e confronto civile, e lo farò». ...

Di Maio : i fondi sottratti a Tav saranno investiti per la metro 2 di Torino - gelo industriali : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Masters 1000 Parigi Bercy : si ritirano Fucsovic e Raonic - agli otTavi sarà Fognini-Federer : Pioggia di ritiri nella terza giornata del Masters di Parigi , ultimo 1000 della stagione. Dopo quello eccellente di Rafa Nadal, che costerà al maiorchino la prima piazza del ranking mondiale, sono ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli otTavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...

M5s - dopo il Tap che ne sarà di Tav e Terzo valico : Lo sappiamo tutti, buona parte del consenso che il M5s ha accumulato in questi anni e che gli ha consentito di diventare il primo partito d’Italia (ora già non più) si è basato sull’opposizione che il Movimento ha fatto alle grandi opere: Tap, Tav, Terzo valico sono le più rilevanti. Sul Tap il consenso è già scemato: dall’opposizione si è passati all’avallo, complici le penali. Che poi penali non sono (e qui hanno ragione i No Tap), ...

Vincitore Tale e Quale Show 2018 e classifica/ Antonio Mezzancella sarà il campione dell'otTava edizione? : Vincitore Tale e Quale Show 2018, chi è? Questa sera Carlo Conti conduce la finale del torneo: Antonio Mezzancella è il grande favorito, seguito da Roberta Bonanno e Alessandra Drusian.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Volley - è morta Sara Anzanello : aveva 38 anni. Campionessa del mondo 2022 - lotTava da anni contro l'epatite : Sara Anzanello purtroppo non ce l'ha fatta e il Volley italiano, ma non solo, ora si trova a piangere una sua Campionessa del mondo. L'ex pallavolista italiana, originaria di San Donà di Piave e vincitrice in Germania dell'alloro intercontinentale insieme alle ragazze guidate da Bonitta, si è spenta dopo una lunga lotta ...

Bagni : “In Champions League ci saranno delle sorprese : il Napoli andrà agli otTavi!” : Salvatore Bagni, ex giocatore e opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle italiane impegnate in Champions. L’ex calciatore ha detto la sua a proposito del percorso europeo di Juventus, Napoli, Roma e Inter dando l’idea di essere molto ottimista. A Bagni infatti non spaventa il percorso degli azzurri di […] L'articolo Bagni: “In Champions League ci saranno delle ...

TennisTavolo - Belgium Open 2018 : i convocati dell’Italia. Saranno nove gli azzurri a De Haan : Da oggi a sabato 27 si terrà a De Haan, in Belgio, il Belgium Open di Tennistavolo. Lo start con le qualificazioni, da giovedì la fase ad eliminazione diretta. Saranno nove gli azzurri in gara, e partiranno tutti dalle qualificazioni in singolare, con la sola Giorgia Piccolin ammessa di diritto al tabellone principale. Di seguito l’elenco completo degli italiani convocati: convocati – Tornei maschili (singolare e doppio) Antonino ...

Beach Volley - World Tour 2018 Las Vegas. Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth agli otTavi! Sarà una notte lunghissima : Tre coppie azzurre agli ottavi di finale del 4 Stelle di Las Vegas. L’ItalBeach va forte e si prepara ad una notte lunga ed emozionante con Rossi/Caminati, Lupo/Nicolai nel torneo maschile e Menegatti/Orsi Toth in quello femminile che si preparano a giocarsi l’accesso ai quarti di finale in programma domani. Nella sfida dei sedicesimi di finale maschili ancora una partita vietata ai deboli di cuore per Rossi e Caminati che sono ...

Sara Affi Fella sTava preparando un'altra trappola a U&D : Nicola doveva corteggiarla : Emergono nuovi dettagli sullo scandalo che riguarda la bella Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che in queste settimane è finita al centro di una bufera mediatica. La ragazza ha preso in giro la redazione, tenendo nascosta la sua relazione con il fidanzato Nicola Panico anche ai tempi del trono. E' stato proprio Nicola a portare alla luce la verita' dei fatti e sempre lui nel corso di queste ultime ore ha rilasciato delle nuove ...

