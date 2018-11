Tav | a Torino è il giorno del sì

A Torino in piazza i Si-Tav : La manifestazione a favore della realizzazione della linea dell'alta velocità Torino Lione, oggi, nasce da una petizione online di chi crede nell'opera, hanno raccolto più di 58 mila firme -

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : Le due sindache d’Italia affrontano Oggi la prova più dura. In un’aula del Palazzo di giustizia Virginia Raggi attende il suo destino: la procura ha chiesto dieci mesi per falso in atto pubblico contestando la nomina a responsabile del settore Turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca braccio destro della sindaca di Roma. Su Chiara A...

Torino. La Lega di Matteo Salvini manifesta pro Tav : Si allargano le divergenze tra i grillini e la Lega di Matteo Salvini. Il partito di via Bellerio sarà oggi

Tav - Di Maio : Torino-Lione non è l'opera che serve oggi a Italia : Milano, 10 nov., askanews, - 'Tutti sono daccordo a investire sulle tav in Italia, ma la tav Torino-Lione non è l'opera che in questo momento serve all'Italia. Quelle decine di miliardi che si buttano ...

Torino oltre la Tav : Roma. “La Tav? Non è successo niente. Devono fare l’analisi costi-benefici, e secondo me sarà evidente il beneficio – per i cittadini più che per le merci – mentre i costi sono quelli che sono”. Marco Boglione, patron di BasicNet, società proprietaria, tra gli altri, dei marchi Robe di Kappa, Superg

Torino - oggi manifestazione pro Tav : 05.13 oggi a Torino manifestazione pro Tav e contro le politiche del sindaco pentastallato Appendino che afferma: "sono contraria ma la mia non è una posizione ideologica". Alla manifestazione sarà presente anche la Lega. Ed è scontro, intanto, sul lavoro della Commissione per l'analisi del rapporto costi-benefici delle grandi opere. Di Maio sostiene che "una sola opera entra nel contratto di governo senza passare per la clausola ...

Sì Tav - anche la Lega alla manifestazione a favore dell'opera a Torino - : Il via libera è arrivato dal capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. Salvini si è sempre detto a favore dell'opera, nonostante il rinvio dell'analisi costi-benefici prevista nel ...

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Tav Torino-Lione - storia di un'opera discussa da 30 anni : ... sotto la guida Di Marco Ponti, docente di Economia e pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano. L'allegato Gli effetti macroeconomici della fase di costruzione dell'Asse ferroviario ...

Tav Torino-Lione - storia di un’opera discussa da 30 anni : Primo progetto nel 1996, nuovo tracciato nel 2005, poi la «fasizzazione». Opera in bilico, prima tra le proteste del Movimento No-Tav, ora per l’analisi costi benefici. Mentre le gare sono formalmente «sospese» in attesa delle decisioni del Governo, per la prima volta si assiste a una mobilitazione Sì-Tav ...

Tav Torino-Lione - avventurosa storia di un'opera discussa - da 30 anni - : ... sotto la guida Di Marco Ponti, docente di Economia e pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano. L'allegato Gli effetti macroeconomici della fase di costruzione dell'Asse ferroviario ...

Torino - la sindaca 'Contraria alla Tav ma ascolto chi manifesta per l alta velocità' : ' E' noto che sono contraria all'opera, ma la mia non è una posizione ideologica'. A dirlo, in un'intervista a Radio Rai sul tema della Tav, è la sindaca Chiara Appendino, alla vigilia della ...

Tav Torino-Lione - avventurosa storia di un’opera discussa (da 30 anni) : Primo progetto nel 1996, nuovo tracciato nel 2005, poi la «fasizzazione». Opera in bilico, prima tra le proteste del Movimento No-Tav, ora per l’analisi costi benefici. Mentre le gare sono formalmente «sospese» in attesa delle decisioni del Governo, per la prima volta si assiste a una mobilitazione Sì-Tav ...

Tav : il giallo della Commissione del Mit alla vigilia della marcia pro Torino-Lione : In una lettera il ministero delle Infrastrutture afferma che l'analisi su costi e benefici dell'opera è in avanzato stato di elaborazione -