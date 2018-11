Tassi di interesse | la RBNZ cambierà qualcosa?

Wall Street apre apre in ribasso dopo decisione Fed sui Tassi d'interesse : Apertura in ribasso per Wall Street il giorno dopo la riunione delle Fed che ha mantenuto i tassi di interesse fermi tra il 2% e il 2,25%. Il Dow Jones cede lo 0,16%, il Nasdaq lo 0,83%.

L'impatto dei Tassi di interesse si vedrà nell'azionario : Powell può anche aver eliminato la parola "accomodante", ma la sua politica monetaria non è ancora diventata restrittiva. Gli effetti base e la forza registrata dal dollaro durante i mesi estivi ...

L'impatto dei Tassi di interesse si vedrà nell'azionario : Anche i settori delle commodity beneficeranno dalla ripresa 'guidata' dell'economia cinese. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina rimangono elevate, ma il governo di Pechino sta attuando ...

Bank of Japan - Kuroda : con bassi Tassi di interesse rischi di destabilizzazione per sistema bancario : Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan, ha detto che la banca centrale è consapevole del fatto che una politica monetaria ultra-accomodante prolungata nel tempo potrebbe mettere sotto ...

Russia : Banca centrale conferma i Tassi d'interesse al 7 - 50% : Sul fronte dell'outlook, la Banca centrale ha lasciato ancora invariata la stima di espansione dell'economia russa al 1,5% -2,0% per quest'anno, 1,2% -1,7% nel 2019,. , RR - www.ftaonline.com,

Mario Draghi lascia invariati i Tassi d’interesse : Dall’Eutotower arriva la decisione di lasciare invariati i tassi d’interesse. Il tasso principale rimane allo 0%, quello sui prestiti marginali

Norges Bank conferma Tassi d'interesse invariati allo 0 - 75% : Nel giorno in cui si attende che la BCE si pronunci in materia di tassi d'interesse, la Norges Bank , banca centrale norvegese, conferma i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. Nessuna sorpresa, ...

Australia : banca centrale RBA lascia Tassi interesse invariati. Mercato immobiliare rallenta - ecco dove : La banca centrale Australiana RBA, Reserve Bank of Australia, ha lasciato i tassi di interesse invariati all'1,5%. Nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio, si legge che "il basso livello dei ...

Anziano prende a martellate l'agenzia prestiti : i Tassi d'interesse sono troppo alti : L'uomo, un ottantenne torinese, nella giornata di ieri verso le 11 di mattina si era recato presso un'agenzia Consel per chiedere informazioni su un prestito ma quando l'impiegato gli ha calcolato gli interessi il pensionato ha preso a martellate l'ufficio. Il risultato è una vetrina in frantumi, una denuncia per danni e tanta paura, l'80enne non ha digerito probabilmente i tassi d'interesse molto alti che gli sono stati applicati. Anziano con ...

La Federal Reserve ha di nuovo alzato i Tassi di interesse : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto portandoli a un intervallo tra il 2 e il 2,25 per cento, dall’1,75-2 per cento. Questo è il terzo aumento The post La Federal Reserve ha di nuovo alzato i tassi di interesse appeared first on Il Post.

