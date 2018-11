Tasse | Cgia | ' Paghiamo 600 euro in più rispetto all' Europa' Calabria ultima per

Cgia : italiani pagano 600 euro di Tasse in più della media Ue : Roma, 10 nov., askanews, - Gli italiani pagano 600 euro di tasse in più rispetto alla media dell'Unione europea. Lo sostiene l'ufficio studi della Cgia, secondo cui, 'se l'anno scorso avessimo avuto ...

Cgia : 'Italiani pagano 600 euro di Tasse in più rispetto a media Ue' - : Lo studio mette a confronto la pressione fiscale nei diversi Paesi europei. Solo Francia, Belgio e Svezia versano per le imposte somme superiori alla nostra

Fisco - Cgia : "Gli italiani pagano 600 euro di Tasse in più rispetto agli altri Paesi europei" : MILANO - Se nel 2017 avessimo avuto la stessa pressione fiscale della media Ue, ogni italiano, neonati e ultracentenari compresi, avrebbe risparmiato 598 euro. Lo rileva la Cgia che ha messo a ...

Imprese - Cgia : a novembre 57 Mld Tasse : 10.34 A novembre, imprenditori e lavoratori autonomi sono chiamati a corrispondere al fisco più di 57 miliardi di euro. Lo fa sapere l'Ufficio studi della Cgia. "Con poca liquidità a disposizione e il perdurare delle difficoltà di accesso al credito, per questi imprenditori non sarà facile recuperare i soldi per pagare le tasse". afferma il coordinatore dell'Ufficio, Zabeo. L'imposta più onerose sono Iva(15 mld), e Ires (14 mld).Collaboratori ...

Cgia. In Italia abbiamo un fisco 'bulimico'. Oltre 100 Tasse quando ne basterebbero 10 : Le Commissioni tributarie, però, si avvalgono della struttura organizzativa ed economica del Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui appartiene anche l'Agenzia delle Entrate che è la ...

Fisco : in Italia oltre 100 Tasse ma l'85% degli incassi dello Stato arrivano da 10 tributi. Rapporto Cgia : oltre 100 tra tasse, tributi e contributi pesano sui contribuenti Italiani ma l'85% degli incassi arriva per lo Stato da appena una decina di voci. Commenta il coordinatore dell'Ufficio studi della ...

Cgia di Mestre : con il Pil in frenata aumenta il peso delle Tasse : La Cgia di Mestre lancia un nuovo allarme: con il Pil in frenata, rispetto alle previsioni di qualche mese fa, già da quest'anno la pressione fiscale sui contribuenti italiani è destinata a crescere. '...

Cgia : Tasse troppo alte - boom dell'evasione fiscale : 'Come emerge in molti manuali di scienza delle finanze - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - con un carico impositivo smisurato anche l'evasione fiscale assume ...

Tasse - Cgia : 'Negli ultimi 20 anni sono aumentate di quasi 200 miliardi' : ... al netto dell'economia non osservata. "In linea generale segnala il segretario della Cgia Renato Mason in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

Cgia : in 20 anni quasi 200 mld in più di Tasse - evasione al 16 - 3% : Roma, 8 set., askanews, - Negli ultimi 20 anni, 1997-2017, il peso delle tasse in capo ai 41 milioni di contribuenti italiani è aumentato di quasi 200 miliardi di euro, per la precisione 198,. Una ...

Cgia : in 20 anni quasi 200 mld in più di Tasse - evasione al 16 - 3% : Roma, 8 set., askanews, - Negli ultimi 20 anni, 1997-2017, il peso delle tasse in capo ai 41 milioni di contribuenti italiani è aumentato di quasi 200 miliardi di euro, per la precisione 198,. Una ...