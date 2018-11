Tale e quale show | Roby Facchinetti e la confessione sconvolgente | ' Quando avevo 13

Tale e quale show - Loretta Goggi in lacrime : Alessandra Drusian la imita e lei non contiene l'emozione : Momento di grande commozione quello avvenuto ieri, venerdì 9 novembre, durante la puntata di Tale e quale show . Nel momento dell'esibizione di Alessandra Drusian , che ha imitato proprio la giurata ...

Antonio Mezzancella imita Tiziano Ferro a Tale e Quale Show del 9 novembre (video in Sere Nere) : Nella puntata di Tale e Quale Show del 9 novembre, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”, è stato Federico Angelucci a trionfare su tutti i colleghi grazie all’imitazione di Liza Minelli, interpretata alla perfezione nelle movenze e nella voce con il brano famosissimo “New York, New York”. Apprezzato da tutta la giuria composta dai giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, e in questa puntata anche ...

Ascolti TV | Venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Tale e Quale Show e Scherzi a Parte (in sovrapposizione 20.41% vs 20.17%) : Scherzi a Parte - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share. In sovrapposizione, dalle 21.40 alle 24.10, Rai 1 sigla il 20.41% con 4.089.954 spettatori e Canale 5 sigla il 20.17% con 4.043.149 spettatori. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha ...

Tale e quale show - ascolti del 9 novembre : Paolo Bonolis a un passo - Carlo Conti rosica : Su Raiuno Tale e quale show ha registrato la sera del 9 novembre 4.103.000 telespettatori, share 20,27%. La sorpresa arriva da Canale 5: Scherzi a parte quasi raggiunge il competitor: nella puntata d'...

Ascolti TV | Venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Scherzi a Parte e Tale e Quale Show (20.3% per entrambi) : Scherzi a Parte - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share. In sovrapposizione, dalle 21.40 alle 24.10, Rai 1 sigla il 20.41% con 4.089.954 spettatori e Canale 5 sigla il 20.17% con 4.043.149 spettatori. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha ...

Tale e Quale Show - Alessandra Drusian imita Loretta Goggi e lei si commuove : La giudice del programma si è commossa rivedendo "se stessa" interprete di un brano che era la canzone sua e del compianto...

Ascolti tv 9 novembre : Tale e Quale Show vince su Scherzi a Parte : Tale e Quale Show conquista il pubblico della prima serata di ieri e vince su Scherzi a Parte Tale e Quale Show – Il Torneo premiato dai dati Auditel sugli Ascolti della prima serata di ieri, venerdì 9 novembre. Lo Show in onda su Rai1 ha infatti tenuto incollati davanti alla tv 4.103.000 spettatori pari […] L'articolo Ascolti tv 9 novembre: Tale e Quale Show vince su Scherzi a Parte proviene da Gossip e Tv.

Analisi Auditel della serata di venerdì 9 novembre 2018 e la prima sfida Tale e quale show-Scherzi a parte : Partiamo con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre di un soffio al di sotto della soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 esattamente sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si posiziona ben sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva all'8%.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che si posiziona fra il 18 ed il ...

Paolo Bonolis e Conti : testa a testa tra Tale e Quale e Scherzi e Parte : Carlo Conti e Paolo Bonolis: pareggio in share con Tale e Quale e Scherzi a Parte Venerdì 9 novembre il debutto della nuova edizione di Scherzi a Parte ha fatto registrare ottimi ascolti. La prima puntata è stata seguita da 3.784.000 telespettatori, pari al 20,3% di share. È innegabile: quando un conduttore molto amato come Paolo Bonolis incontra una trasmissione molto socializzata l’effetto è bomba. Il programma ha pareggiato in termini ...

Ascolti TV | Venerdì 9 novembre 2018. Scherzi a Parte e Tale e Quale Show segnano il 20.3% : Scherzi a Parte - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Bus 657 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Nemiche per la ...

Tale e Quale Show - Federico Angelucci si trasforma in Liza Minelli e stravince : Standing ovation per il cantante che ha lasciato giudici e pubblico a bocca aperta per la sua straordinaria interpretazione...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Scherzi a Parte | Dati Auditel 9 novembre 2018 : Big match. Tale e Quale Show vs Scherzi a Parte. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, venerdì 9 novembre 2018, fra Carlo Conti e Paolo Bonolis rispettivamente in onda sulle ammiraglie avversarie? Quale programma hanno visto i telespettatori? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Molte altre trasmissioni, in onda in contemporanea, hanno cercato di ‘rosicchiare’ spettatori alle due ammiraglie. Fra questi vi sono: ...

Tale e Quale - vince uno strepitoso Federico Angelucci : classifica completa e prossime esibizioni : Tale e Quale Show chi ha vinto ieri sera venerdì 9 novembre? Federico Angelucci con l’imitazione di Liza Minelli Mai come questa sera è stato facile, per giurati e pubblico, decretare il vincitore di Tale e Quale Show. Federico Angelucci ha lasciato tutti di stucco con l’imitazione di Liza Minelli. Sulle note del celebre pezzo […] L'articolo Tale e Quale, vince uno strepitoso Federico Angelucci: classifica completa e prossime ...

Loretta Goggi in lacrime per l’imitazione di Alessandra Drusian a Tale e Quale : Momento di commozione a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del programma di Rai Uno si è emozionata nell’assistere all’imitazione di Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha imitato proprio la Goggi. Nello specifico ha cantato il brano L’aria del sabato sera, pezzo anni Ottanta riproposto da Loretta nel 2010 a I migliori anni, altro show ideato e condotto da Carlo Conti. La performance ha colpito molto l’artista 68enne, che ha ...