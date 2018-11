Taekwondo | Europei Under 21 2018 | azzurri lontani dal podio anche nella terza giornata

oasport

: #Taekwondo, Europei Under 21 2018: azzurri ancora a bocca asciutta dopo tre giornate di gare - OA_Sport : #Taekwondo, Europei Under 21 2018: azzurri ancora a bocca asciutta dopo tre giornate di gare - zazoomnews : Taekwondo Europei Under 21 2018: Sarah Al Halwani si ferma ai piedi del podio nella seconda giornata - #Taekwondo… - OA_Sport : #taekwondo Sarah Al Halwani è la migliore azzurra nella seconda giornata di gare degli Europei Under 21 -

(Di sabato 10 novembre 2018) Al termine delladegli21 dia Varsavia (Polonia) ancora nessuna medaglia per l’Italia. Erano soltanto due gliin gara quest’oggi, in realtà con poche possibilità di raggiungere il: Arturo Secondo nei -68 kg e Giada Iurlaro nei -57 kg. Si sono disputatele competizioni dei +87 kg maschili e dei -62 kg femminili, nelle quali non erano presenti atleti italiani. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati della, categoria per categoria. Nei -68 kg era impegnato Arturo Secondo, atleta che ha raccolto buoni risultati a livello junior nelle categorie di peso inferiori. L’azzurro è riuscito a superare il primo turno grazie alla squalifica dell’avversario, il cipriota Georgios Andreou, per raggiunto limite di penalità, ma è stato nettamente sconfitto nel secondo incontro dal russo Sarmat Tcakoev (n.18 del ...