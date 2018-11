Suso papà per la prima volta | il calciatore del Milan mostra il piccolo Alessio sui

sportfair

: RT @SpazioMilan: Questa notte, Suso è diventato papà ?? Congratulazioni al nostro numero 8 ????? - Fede0428 : RT @SpazioMilan: Questa notte, Suso è diventato papà ?? Congratulazioni al nostro numero 8 ????? - gazz_rossonera : Suso, periodo d’oro: trascina il Milan e diventa papà del piccolo Alessio - battitomilan7 : suso è diventato papà e domani ne risentirà peppino 10/11/2018 -

(Di sabato 10 novembre 2018) Questa notteed Alis Rodriguez sono diventati genitori per la: la gioia deldelsui social dopo la nascita di“Benvenuto! Auguri a mamma Alis e30oficial per la nascita del loro primo figlio”. Così ilsu Twitter fa gli auguri alrossonero che questa notte è diventato padre per la. Alis Rodriguez e, subito dopo il parto, sono apparsi sui social (sul profilo dello spagnolo) con una serie di foto che immortalano i primi attimi di vita del primogentio di. L’ala destra deldal canto suo ha scritto su Instagram: “grazie vita mia @alissrodriguezz per aver messo al mondo il nostrotesoro . Sei la migliore #”. Scorri la gallery per vedere altre foto. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloper la: il ...