Suso | il gol più bello prima della Juve | è nato Alessio

Europa League - Betis Siviglia-Milan 1-1 : gol di Lo Celso e Suso : S'interrompe dopo tre partite la striscia di vittorie consecutive del Milan. Ma il pareggio di Siviglia è un buon punto: l'1-1 col Betis, ottenuto in rimonta, evita che la classifica del Gruppo F ...

Milan-Genoa 2-1 : Suso - poi Romagnoli fa autogol e gol : Il Milan vince all'ultimo respiro 2-1 sul Genoa, grazie a un gol di Romagnoli al 91' e aggancia la Lazio al quarto posto a quota 18 punti: piena zona Champions Dopo appena 4' Suso porta in vantaggio i ...

Milan-Genoa - splendido gol di Suso : la saetta dello spagnolo illumina San Siro [VIDEO] : Un grandissimo sinistro dell’esterno rossonero porta in vantaggio il Milan dopo pochi minuti, il Genoa deve già rincorrere Un gol bellissimo, un sinistro imprendibile che non lascia scampo a Radu. Il Milan è già in vantaggio a San Siro, ci pensa Suso ad illuminare la piovosa serata milanese, infilando la porta rossoblu con una conclusione che vale il prezzo del biglietto. Finta e cambio di passo per eludere la marcatura, tiro a mezza ...

Gol Suso - il numero 8 rossonero porta in vantaggio il Milan alla sua maniera [VIDEO] : Gol Suso – Dopo neanche cinque minuti il Milan è già in vantaggio grazie a una prodezza del suo numero 8. Lo spagnolo si è accentrato da destra, come è solito fare, e ha scaricato un mancino preciso e potente su cui Radu non ha potuto far nulla. È il secondo gol consecutivo per il fantasista della squadra di Gattuso. WATCH: Suso is back at it, what a goal! #MilanGenoa 1-0. pic.twitter.com/PmCzn6mk2J — SempreMilan ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Sampdoria 3-2. Gol ed emozioni a San Siro - decide Suso nella ripresa : Il Milan rimonta e supera in una pazza partita la Sampdoria nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio: decisivo il gol di Suso nella ripresa, che fissa lo score sul 3-2 finale. nella prima frazione vantaggio rossonero con Cutrone, rimonta blucerchiata con Saponara e Quagliarella ed infine momentaneo pari di Higuain. Nel primo tempo al 17′ Cutrone porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando alla perfezione un cross al ...

Milan-Sampdoria 3-2 : gol di Cutrone - Saponara - Quagliarella - Higuain e Suso : Segna, soffre, trema, ma alla fine porta a casa tre punti. Il Milan torna al successo, piegando 3-2 a San Siro la Sampdoria in una partita ricca di emozioni. Cutrone dopo 17' sembra esorcizzare le ...

Gol Suso - gran conclusione dello spagnolo e Milan di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Suso – Il Milan è di nuovo in vantaggio grazie alla bellissima rete di Suso. L’esterno rossonero ha voluto fortemente il gol, arrivato al termine di una delle sue più classiche azioni: il numero 8, infatti, si è accentrato dalla destra e ha scaricato un mancino sul secondo palo imprendibile per Audero. ???? ? ????? ?????? #MilanSampdoria pic.twitter.com/rpNkx6A55h — ????? . (@1sul62n) 28 ottobre 2018 SCARICA ...

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale : entrano Suso e Cutrone – IL VIDEO del gol di Sanabria : 46′ Gattuso cambia, in campo Suso e Cutrone. Milan con il 4-4-2 Ore 20.00 Inizia il secondo tempo 47′ FINISCE IL PRIMO tempo A SAN SIRO 46′ AMMONITO CANALES per gioco scorretto 45′ AMMONITO HIGUAIN per proteste 45′ Parapiglia nel post azione, Higuain si arrabbia con Bartra 44′ Higuain vicino al pari, supera il portiere […] L'articolo Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale: entrano Suso e Cutrone ...

Inter-Milan - Beccalossi : “Occhio a Nainggolan e Suso…” – VIDEO : E’ tempo di Inter-Milan, è tempo del Derby della Madonnina, è tempo di Bauscia contro Casciavit. A 24 ore dalla stracittadina di Milano, il derby per eccellenza del calcio italiano, la testata InterLive ha intervistato in esclusiva Beccalossi, ex fantasista di Inter e Brescia e Sampdoria. “Il ‘Beck’ o ‘Dribblossi’ come lo soprannominò simpaticamente Gianni Brera […] L'articolo Inter-Milan, Beccalossi: “Occhio a Nainggolan ...

Serie A - le medie voto : Ronaldo - Nainggolan e Suso al top : Cristiano Ronaldo e Nainggolan subito decisivi per Juventus e Inter; il Napoli vola con Insigne, Suso è già al top, Roma e Lazio invece aspettano segnali da Pastore e Luis Alberto. Tempo di bilanci in ...

Milan-Chievo - le pagelle : Suso è ispirato - Kessie si addormenta sul gol : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Non ha colpe sul gol di Pellissier. ABATE 6.5 Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco. MUSACCHIO 6 Tiene Pellissier, ma prima dell'intervallo gli sfugge ...

Milan - da Suso a Castillejo fino ai singoli : ecco i segnali della ripresa : Quattro gol per scacciare via la crisi, riportare i tre punti e tornare a dormire tranquilli. Il 4-1 del Mapei Stadium riporta il sereno in casa Milan che ora può finalmente tornare a guardare con ...

Sassuolo-Milan 1-4 - i rossoneri tornano al successo in Serie A : splendido gol di Kessié - poi Suso e Castillejo : Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni ...

Milan incontenibile! Suso e Castillejo annientano il Sassuolo : i gol [VIDEO] : Milan show nel secondo tempo della sfida contro il Sassuolo: i rossoneri portano il match sul 3-0 Il Milan ha tirato fuori il carattere! Nel posticipo di questa sera, della settima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri stanno letteralmente dominando, annientando i rivali del Sassuolo. Dopo la rete di Kessie, che nel primo tempo ha portato in vantaggio il Milan, al rientro in campo dalla pausa di fine primo tempo sono stati Suso ...