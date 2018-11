Stupra 22enne in cerca di droga Arrestato un nigeriano di 37 anni

Riccione - 22enne canadese si presenta nuda in caserma : “Sono stata Stuprata” : La versione della giovane risulta però confusa. Ha spiegato di aver fatto ritorno in albergo in stato di choc e seminuda raccontando al personale di essere stata aggredita e violentata. Dall'hotel è stata poi portata al pronto soccorso di Rimini coi sanitari che, a loro volta, hanno dato l'allarme alla polizia di Stato.Continua a leggere