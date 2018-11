Stime Pil | al Tesoro s' incrina l' asse con Draghi e Visco

L’Ue taglia le Stime del Pil - deficit in rialzo. Tria accusa : “Analisi parziale e non attenta” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

L’Ue taglia le Stime del Pil - impennata del deficit : “Possibili ricadute sulle banche e rischi di instabilità finanziaria” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

Governo Gb alza le Stime crescita 2019 : Pil +1 - 6% con la Brexit : Roma, 29 ott., askanews, - Il ministro delle Finanze della Gran Bretagna, il cancelliere dello scacchiere Philip Hammond ha presentato il piano di bilancio sul 2019, l'anno in cui dovrebbe prodursi la ...

Pil Usa +3 - 5% nel III trim. 2018 - prima lettura - - sopra le Stime : New York, 26 ott., askanews, - L'economia statunitense è cresciuta nel terzo trimestre del 2018 più di quanto previsto dagli analisti. Dalla prima lettura del dato, diffusa dal dipartimento al Commercio, emerge che il Pil è cresciuto ...