Spalletti | difficile Nainggolan giochi

Spalletti : 'Non c'è gara più difficile. Messi? Il migliore' : Roma, 5 nov., askanews, - Arriva il Barcellona a San Siro. Con Messi e contro la migliore Inter di stagione. Prova del fuoco per La squadra di Luciano Spalletti . 'Messi mette la ciliegina sopra, ma ...

Inter - Spalletti : 'Squalifica? Precedente difficile da gestire in futuro' : MILANO - La conferenza stampa inizia pochi minuti dopo la sentenza del giudice sportivo. La premessa è quella di non commentare la squalifica ma poi alla fine Luciano Spalletti qualche parola se la ...

Inter - Spalletti duro contro la sua squalifica : “in questo modo si crea un precedente difficile da gestire” : Il club nerazzurro inoltre ha annunciato che farà ricorso contro la squalifica comminata al proprio allenatore dopo il match con la Sampdoria “Su questo argomento bandone chiuso. Sono solo dispiaciuto ma non voglio dire niente“. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti si esprime così in merito alla giornata di squalifica che il giudice sportivo gli ha inflitto per “atteggiamento polemico nei confronti del ...