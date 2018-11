Spal | le pagelle di CM | Lazzari è imprendibile | si rivede Antenucci

Spal-Cagliari 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Spal-Cagliari – Al Mazza, Spal e Cagliari danno vita a un pareggio spettacolare condito da ben 4 gol. Petagna la sblocca dopo soli 3 minuti e al 70′ il sigillo di Antenucci sembra poter chiudere il match. In tre minuti, però, i sardi si rialzano e riescono a riacciuffare i padroni di casa grazie alle reti di Pavoletti e Ionita. Tra i migliori, Lazzari e Pavoletti; flop Bradaric e Valdifiori. Spal (3-5-2): Gomis 5; ...

Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Lazio-Spal 4-1, la cronaca – Termina in goleada per la Lazio che, all’Olimpico, schianta per 4-1 la Spal. I biancocelesti, reduci dal 3-0 incassato dall’Inter lunedì scorso, si riscattano in campionato e si avvicinano alla sfida di Europa League di giovedì nel miglior modo possibile. Gli uomini di Semplici durano 60 minuti, mettono in difficoltà […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol, pagelle e ...

Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Spal-Frosinone 0-3- La prima, dolce, volta del Frosinone. I ciociari ottengono la loro prima vittoria in campionato, in uno scontro salvezza che li vedeva assolutamente sfavoriti alla vigilia. La Spal, reduce dal successo contro la Roma di settimana scorsa, cade in casa e lo fa pesantemente contro la squadra di Longo. Il Frosinone sale a […] L'articolo Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Spal-Frosinone 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Spal-Frosinone – Crolla in casa la Spal, che incassa 3 tre reti dal sorprendente Frosinone di Longo, in netta ripresa dopo l’avvio negativo. Top: Ciano; flop: Lazzari Spal (3-5-2): Gomis 5.5; Cionek 5.5 (60′ Antenucci 6), Vicari 6, Felipe 5.5; Lazzari 5, Missiroli 5.5, Schiattarella 5.5, Valoti 5 (57′ Everton 6), Fares 5; Paloschi 5.5 (77′ Floccari sv), Petagna 6. All. Semplici 5 Frosinone ...

Highlights Serie A : Roma-Spal 0-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Roma-Spal 0-2– Primo anticipo della nona giornata di Serie A e prima, grande, sorpresa. La Spal, reduce da 4 ko di fila prima della sosta, rifila un sonoro 2-0 a una Roma troppo brutta per essere vera, molto simile per atteggiamento a quella che ha faticato a decollare ad inizio stagione. I giallorossi, che nelle […] L'articolo Highlights Serie A: Roma-Spal 0-2. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Spal-Inter 1-2 - le pagelle : Icardi fa volare i nerazzurri al terzo posto : Si è appena concluso il posticipo dell'ottava giornata di campionato allo stadio Mazza di Ferrara con la vittoria dell'Inter sulla Spal per 2-1 grazie al gol di Mauro Icardi, che di testa insacca al 14' con la deviazione ininfluente di Djourou. Nella ripresa i biancoazzurri agguantano il pareggio con Alberto Paloschi, entrato al posto di Antenucci che ha sbagliato un rigore, che infila al 72' su cross di Fares. Passano meno di dieci minuti e ...

