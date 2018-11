Spal-Cagliari 2-2 | pagelle e tabellino - Serie A 2018 2019

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : al Mazza - Pavoletti e Ionita firmano la rimonta sarda [FOTO] : 1/13 Massimo Paolone/LaPresse ...

Spal-Cagliari 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Spal-Cagliari – Al Mazza, Spal e Cagliari danno vita a un pareggio spettacolare condito da ben 4 gol. Petagna la sblocca dopo soli 3 minuti e al 70′ il sigillo di Antenucci sembra poter chiudere il match. In tre minuti, però, i sardi si rialzano e riescono a riacciuffare i padroni di casa grazie alle reti di Pavoletti e Ionita. Tra i migliori, Lazzari e Pavoletti; flop Bradaric e Valdifiori. Spal (3-5-2): Gomis 5; ...

Calcio - anticipo Spal-Cagliari 2-2 : 19.55 Rocambolesco pareggio per 2-2 tra Spal e Cagliari. Spal subito avanti al 3' con Lazzari che serve Petagna, colpo di testa e deviazione sfortunata di Srna.Il Cagliari accusa il colpo. I sardi hanno un'occasione al 36' su un bel corner di Joao Pedro,ma nessuno riesce a ribadire in rete.Poi la partita decolla: al 71' Antenucci raddoppia per la Spal, al 73' accorcia Pavoletti di testa,al 76' pari rossoblù con Ionita. Cagliari addirittura ...

Spal-Cagliari, LE formazioni– Due squadre a caccia di punti salvezza si scontrano a Ferrara. La Spal, reduce dal poker subìto domenica scorsa in casa della Lazio, vuole dare respiro alla propria classifica, che la vede a quota 12 a +5 dal Frosinone terzultimo. Un punto più in alto degli emiliani ci sono gli uomini di Maran.

Spal e Cagliari si sfideranno nel secondo match del sabato si Serie A. Semplici cambia ancora in porta: Gomis torna tra i pali, riprendendosi il posto che Milinkovic-Savic gli aveva soffiato nelle ultime uscite. In difesa, c'è Cionek dal primo minuto con Vicari e Felipe; a centrocampo, Schiattarella va a fare la mezzala lasciando la cabina di regia a Mirko Valdifiori. Una sola la modifica nella formazione di Maran: al centro della difesa c'è Ceppitelli.

Oggi è il giorno di Spal-Cagliari, inizio ore 18. La Spal perde Everton Luiz squalificato, al suo posto è previsto il rientro dal 1′ minuto di Schiattarella. Nel Cagliari di Maran, Klavan, Lykogiannis e Farias lavorano ancora a parte. In difesa Ceppitelli dovrebbe avere la meglio su Pisacane.

Il Cagliari ritorna di nuovo nella sua dimensione dopo lo sfida impossibile con la Juventus: la squadra di Maran va domani a Ferrara per ricominciare a fare punti dopo lo stop di Torino.

