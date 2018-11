SPAL - Cagliari 1-0 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Serie A SPAL-Cagliari - formazioni ufficiali e diretta dalle 18. Dove vederla in tv : tuttosport.com La cronaca Classifica Serie A Serie A spal Cagliari Maran semplici Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Diretta Serie A SPAL-Cagliari : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Paolo Mazza'. formazioni ufficiali: SPAL , 3-5-2, : Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli, Fares; ...

SPAL-Cagliari - le formazioni ufficiali : Petagna-Antenucci contro Pedro-Pavoletti : Spal-Cagliari, LE formazioni– Due squadre a caccia di punti salvezza si scontrano a Ferrara. La Spal, reduce dal poker subìto domenica scorsa in casa della Lazio, vuole dare respiro alla propria classifica, che la vede a quota 12 a +5 dal Frosinone terzultimo. Un punto più in alto degli emiliani ci sono gli uomini di […] L'articolo Spal-Cagliari, le formazioni ufficiali: Petagna-Antenucci contro Pedro-Pavoletti proviene da Serie A ...

Serie A - SPAL-Cagliari : le formazioni ufficiali : Spal e Cagliari si sfideranno nel secondo match del sabato si Serie A. Semplici cambia ancora in porta: Gomis torna tra i pali, riprendendosi il posto che Milinkovic-Savic gli aveva soffiato nelle ultime uscite. In difesa, c’è Cionek dal primo minuto con Vicari e Felipe; a centrocampo, Schiattarella va a fare la mezzala lasciando la cabina di regia a Mirko Valdifiori. Una sola la modifica nella formazione di Maran: al centro della ...

SPAL-Cagliari : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Cagliari, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A SPAL-Cagliari - probabili formazioni e diretta dalle 18. Dove vederla in tv: Allenatore: Maran ARBITRO: Doveri di Roma 1 IN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

SPAL-Cagliari - le probabili formazioni : Maran con il tridente : Oggi è il giorno di Spal-Cagliari, inizio ore 18 diretta TV in esclusiva su Sky Sport canale 251. La Spal perde Everton Luiz squalificato, al suo posto è previsto il rientro dal 1′ minuto di Schiattarella. Nel Cagliari di Maran, Klavan, Lykogiannis e Farias lavorano ancora a parte. In difesa Ceppitelli dovrebbe avere la meglio su […] L'articolo Spal-Cagliari, le probabili formazioni: Maran con il tridente proviene da Serie A News ...

Cagliari - Maran sprona la squadra : 'Con la SPAL dovremo dare il massimo' - Sardiniapost.it : Il Cagliari ritorna di nuovo nella sua dimensione dopo lo sfida impossibile con la Juventus: la squadra di Maran va domani a Ferrara per ricominciare a fare punti dopo lo stop di Torino. Tra l'altro ...

Serie A Cagliari - Maran : «La SPAL ha raccolto meno di quanto meritava»

Cagliari - Maran : “La SPAL è una squadra pericolosa - mi aspetto una risposta dei miei” : Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro la Spal di Semplici. Maran ha sottolineato l’importanza della partita, mettendo in guardia i suoi: “Di fronte abbiamo una squadra pericolosa, che finora ha raccolto meno di quanto ha fatto vedere. Formazione? Ho ancora qualche decisione da prendere, c’è tempo per scegliere […] L'articolo Cagliari, Maran: “La Spal è ...

SPAL-Cagliari : probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming : ... 202, , sia sul digitale terrestre , 373, , oltre che sul canale Sky Sport , 251 del satellite, . La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. ...

SPAL-Cagliari streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Spal-Cagliari streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Spal-Cagliari, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Spal-Cagliari in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV ...

Serie A SPAL - Everton salta il Cagliari. C'è Schiattarella : FERRARA - Uno squalificato a settimana è ormai la regola: dopo Felipe e Schiattarella tocca a Everton , che probabilmente sarebbe comunque uscito dall'undici titolare dopo la sciagurata prova dell'...

