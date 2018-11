Sossio Aruta dedica un post a Ursula e poi sbotta sui social

Sossio Aruta - bufera per una frase contro Ursula : 'Devi stare zitta' : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Nuovo scontro tra Sossio e Ursula a Uomini e Donne. Ancora una volta i due, ex partecipanti di Temptation Island Vip, si sono ritrovati a combattere l'uno contro l'altra in studio. Un'accesa discussione che ha portato nuovamente l'Aruta nel mirino

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme? La segnalazione : Ursula Bennardo e Sossio Aruta di nuovo insieme dopo Temptation Island Vip? Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati avvistati insieme da una lettrice del blog Isa e Chia. La ragazza che ha contattato la redazione del blog ha affermato di aver visto l’ex cavaliere di Uomini e Donne mentre si recava verso l’ingresso dell’hotel in cui lei risiedeva. I due poi avrebbero lasciato edificio insieme e sarebbero partiti per una ...

Uomini e donne : Sossio Aruta torna nel programma per riconquistare la Bennardo : Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano nel parterre del trono over di Uomini e donne. La notizia non sorprende i fan del programma, i quali si aspettavano una simile mossa dopo la rottura avvenuta nel falò di confronto a Temptation Island Vip. Ciò che invece sorprende sono le diverse intenzioni dei due ex fidanzati: se lei continua ad essere decisa ad andare avanti, per cercare una persona che la sappia amare e capire davvero, diverso è il caso ...

Sossio Aruta torna in studio per riconquistare Ursula Bennardo ma scatena i sospetti del web: "Vuoi solo visibilità!"

Uomini e Donne - Sossio Aruta : “Gianni Sperti? Un gran maleducato!” : Sossio Aruta di Uomini e Donne dice la sua su Gianni Sperti Sossio Aruta è stato uno dei primi personaggi a partecipare al debutto di Temptation Island Vip. La sua esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi, tant’è che dal programma è uscito da single e non più fidanzato con quella che era la sua compagna, Ursula. L’ex cavaliere del trono over del parterre maschile, dopo la fine del programma, è stato duramente attaccato, ...

Temptation Island Vip - Sossio Aruta : "Sono innamorato di Ursula - non voglio arrendermi! Io - vittima di pregiudizi" : Sossio Aruta, il calciatore protagonista delle ultime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, insieme all'ormai ex compagna, Ursula Bennardo, conosciuta proprio all'interno dello studio del programma pomeridiano di Canale 5, è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne.Sossio, non solo è stato ...

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la storia è chiusa per sempre dopo Temptation Island Vip. Lei svela: "Sossio e Ursula sono morti. Lui non mi merita!"

Sossio Aruta vuole tornare con Ursula : le dichiarazioni della Bennardo : Sossio e Ursula news: lui non si arrende e continua a corteggiare l’ex fidanzata Non è ancora detta l’ultima parola tra Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo l’addio a Temptation Island Vip i due si sono rivisti nello studio di Maria De Filippi. Non solo, il calciatore continua a cercare […] L'articolo Sossio Aruta vuole tornare con Ursula: le dichiarazioni della Bennardo proviene da Gossip e Tv.

Sossio Aruta e Ursula : botta e risposta dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Sossio Aruta si fa nuovamente sotto con Ursula Oltre due settimane fa è finita la prima edizione di Temptation Island Vip. E una delle coppie, che più ha fatto parlare i tanti spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti l’uomo, in questa occasione, non si è certo risparmiato, flirtando per tutti i 21 giorni passati nel reality show vip delle tentazioni ...

Sossio Aruta scrive sui social un messaggio per Ursula Bennardo : 'Mi manchi' : Il percorso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Temptation Island Vip è stato travagliato e si è concluso con la separazione della coppia [VIDEO]. L'ex dama del Trono Over di Uomini e donne non ha affatto gradito il comportamento del fidanzato con la single Sara, con la quale ha scambiato costanti effusioni e dichiarazioni oltre il lecito. Ma dopo il falò di confronto, Ursula è tornata indietro sui suoi passi, concedendo momentaneamente una ...