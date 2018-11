Snowboardcross | tutti a Cervinia | con Michela Moioli il gruppo di Cdm e la squadra B

Snowboardcross - Italia in raduno a Cervinia. Tutti gli azzurri convocati - c’è Michela Moioli : L’Italia dello Snowboardcross vola sulle nevi di Cervinia per un raduno che comincerà domenica 11 novembre, il DT Cesare Pisoni ha convocato Tutti gli atleti di Coppa del Mondo e Coppa Europa per preparare al meglio la stagione che comincerà il 15 dicembre con la tappa di Montafon (Austria). Ci sarà anche Michela Moioli che è tornata alla grande dopo l’operazione, la Campionessa Olimpica sarà protagonista insieme a tutte le compagne ...