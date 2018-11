Smog Roma | tornano le domeniche ecologiche | si riparte il 18 Novembre

Roma. Smog : rinnovati divieti permanenti per veicoli più inquinanti : Sono stati rinnovati i divieti permanenti di circolazione per i veicoli più vecchi e inquinanti. Il provvedimento riguarda la Fascia

Roma - il più grande murales mangia-Smog : 15.09 Inaugurato a Roma "Hunting Pollution", un murales di 1000 metri quadrati, in zona Ostiense,realizzato con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Creato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz),è la più grande opera di "street art rigenerativa" d'Europa. "Hunting Pollution" rappresenta un airone, specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare gravemente compromesso. Con la ...

Roma : domenica torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e Smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : stop ai diesel Euro 4 rinviato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

Smog - passo indietro in Emilia Romagna : novità per i Diesel Euro 4 : Revocato il blocco delle autoveicoli Diesel più recenti. Il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti scattato il...

Smog - Wwf : “Non arretrare sullo stop ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna” : “Il Wwf esorta i sindaci a non arretrare sulle limitazioni alla circolazione delle vetture diesel. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l’area più inquinata d’Italia, che conta 91mila decessi prematuri all’anno causati dall’inquinamento atmosferico”. Lo sottolinea il delegato Wwf per l’Emilia-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l’iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non ...

Smog Emilia-Romagna : si fermano anche gli Euro 4 : Scattano da oggi, anche in Emilia–Romagna, le limitazioni alle emissioni per migliorare la qualità dell’aria. Scatta il blocco alla circolazione nei Comuni che hanno sottoscritto il Pair 2020 degli autoveicoli veicoli diesel fino all’Euro 4, benzina fino all’Euro 1 e i ciclomotori pre-Euro. I divieti si applicano in via ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre ...

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...

Smog - Emilia Romagna : 4 milioni per “rottamare” i veicoli diesel fino all’Euro 4 : Quattro milioni per “rottamare” i veicoli commerciali diesel fino all’Euro 4 di micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. E’ la somma stanziata dalla Regione per incentivare il rinnovo dei mezzi in circolazione: in arrivo a ottobre, con un bando, un eco-bonus da 4 a 10mila euro per l’acquisto di veicoli nuovi a minore impatto ambientale Euro 6: ibridi benzina-gpl, benzina-metano e benzina-elettrici ...