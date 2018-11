huffingtonpost

: Sindaci, giudici e libertà - HuffPostItalia : Sindaci, giudici e libertà - matteonerini : RT @HuffPostItalia: Sindaci, giudici e libertà - campodarco : RT @HuffPostItalia: Sindaci, giudici e libertà -

(Di sabato 10 novembre 2018) Congratulazioni alla sindaca Virginia Raggi per la sua assoluzione. È sempre una ottima notizia per i cittadini sapere di essere governati da un politico impeccabile.Congratulazioni anche aidella Procura della Capitale perché la velocità e la presunta equanimità del loro giudizio ha impedito di creare un nuovo percorso giudiziario di polemiche dentro questo paese che ne ha fin troppi. Una condanna avrebbe avviato una contesa politica inquinata dal più vecchio sospetto di ogni azione in Italia - l'uso della giustizia ad orologeria.A Roma, insomma, oggi si è affermato un principio di giustezza (oltre che di giustizia) in base al quale gli amministratori si giudicano per quello che fanno.Una buona notizia che libera un po' tutti.Libera intanto Virginia Raggi. Senza il peso di questa inchiesta che ha certamente pesato sui suoi umori e sulle ...