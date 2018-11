Sicurezza sui mezzi pubblici | ieri giro di vite sulla linea 4 e 70 multe ai

Dl Sicurezza - Saviano passa agli insulti "È suicida e criminale" : 'Questo decreto è autolesionista, suicida e criminale'. Roberto Saviano fa il maestrino e spiega con un post su Facebook a Matteo Salvini come doveva essere strutturato secondo lui il decreto ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Saviano contro Salvini : "Il decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Decreto Sicurezza - il Senato dice sì. Salvini esulta sui social : "Giornata storica" : Il Senato dice sì al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della ...

Dl Sicurezza - M5S avvia un’istruttoria sui senatori dissidenti che sono usciti dall’Aula : Dopo il voto in Aula il M5S avvia un'istruttoria sui senatori dissidenti, cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura. Per il capogruppo Stefano Patuanelli "si tratta di un comportamento particolarmente grave visto che si trattava di un voto di fiducia al Governo". .Continua a leggere

Dl Sicurezza : M5s avvia istruttoria probiviri sui cinque dissidenti : Il Movimento 5 stelle ha avviato l'istruttoria nei confronti dei 5 senatore che, in dissenso con la linea del partito, non hanno partecipato al voto di fiducia sul dl sicurezza, non condividendone i contenuti. Lo annuncia il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli: "In qualità di capogruppo ho segnalato ai probiviri il comportamento tenuto in Aula dai senatori Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo ...

Decreto Sicurezza - il retroscena sui ribelli grillini contro Salvini : come vogliono affossare il governo : La battaglia più cruenta tra Lega e M5s si combatterà al Senato, dove il gruppo di 'dissidenti' del Movimento Cinque Stelle sarebbe orientato, secondo quanto riporta Repubblica, a non partecipare al ...

Sicurezza - a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto Salvini sui migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

Decreto Sicurezza - il no del senatore M5S De Falco 'Sui principi non cedo'. Ritirati emendamenti su legittima difesa : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

Check up Sicurezza sui Samsung Galaxy gratuito entro fine ottobre : dove recarsi : Per chi possiede un Samsung Galaxy, c'è un'occasione da non lasciarsi sfuggire: quella di ottenere un Check up gratuito per il proprio device in riferimento allo stato di sicurezza dello stesso presso un punto vendita o un centro autorizzato dal produttore. Per tutto il mese di ottobre sono stati attivati i Security Days che termineranno fra pochi giorni: meglio dunque conoscere tutte le condizioni per approfittare di questo benefit messo a ...

Il sistema di Sicurezza Android Protected Confirmation esordisce sui Google Pixel 3 : Sono i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL i primi smartphone a poter vantare il supporto alla funzionalità di sicurezza Android Protected Confirmation L'articolo Il sistema di sicurezza Android Protected Confirmation esordisce sui Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

A24 e A25 - è allerta Sicurezza. Il ministero : «Limitare traffico sui viadotti» : Limitazioni al traffico sulla A24 e A25. Le autostrade tra Lazio e Abruzzo presentano infatti «standard di sicurezza inadeguati» tanto da non poter sopportare una circolazione regolare....

A24 e A25 - è allerta Sicurezza. Il ministero : 'Limitare traffico sui viadotti' : Limitazioni al traffico sulla A24 e A25. Le autostrade tra Lazio e Abruzzo presentano infatti 'standard di sicurezza inadeguati' tanto da non poter sopportare una circolazione regolare. Questa la '...

A24 e A25 - è allerta Sicurezza. Il ministero : «Limitare traffico sui viadotti» : Limitazioni al traffico sulla A24 e A25. Le autostrade tra Lazio e Abruzzo presentano infatti «standard di sicurezza inadeguati» tanto da non poter sopportare una circolazione regolare....