Sì Tav a Torino 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio | Per noi si deve

Torino - 30 mila in piazza per dire sì alla Tav. Appendino : «Accolgo le critiche» : sabato in piazza per il sì al progetto 09 novembre 2018 Tav Torino-Lione, storia di un'opera discussa da 30 anni Anche la politica si è mobilitata, la manifestazione ha registrato l'appoggio di Forza ...

Torino - 30 mila in piazza per dire sì alla Tav. Appendino : «Accolgo le critiche» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...

Torino - in 30mila per il sì alla Tav | : Appello nato dieci giorni fa su Internet. In piazza imprenditori, dipendenti, sindacalisti, costruttori, commercianti, personalità politiche

Tav. Migliaia in piazza a Torino per dire sì. Lega : "Va fatta". M5s : "stop se costa troppo" : "La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che oggi ha deciso di scendere in piazza e che ...

Tav - industriali Torino : da piazza messaggio forte a tutta Italia : Torino, 10 nov., askanews, - 'Da Torino parte un messaggio forte e chiaro che riguarda tutta l'Italia'. Così il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, a proposito della ...

A Torino la manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte» : All'appuntamento di oggi hanno aderito una trentina di sigle, dagli industriali ai professionisti e parte del mondo sindacale. In mattinata in particolare una delegazione di imprenditori incontrerà ...

Sì Tav a Torino - in 30mila per il futuro : Cambia il clima intorno alle grandi opere per rilanciare l'economia". In piazza l'intero sistema economico torinese. Industriali e imprenditori, ma anche professionisti, sindacati, cittadini comuni. ...

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

Folla a Torino per dire sì alla Tav : Torino, 10 nov. -, Adnkronos, - Folla a Torino per dire sì alla Tav. E' iniziata sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' la mobilitazione in piazza Castello promossa da 'Sì, Torino ...

Sì Tav - migliaia in piazza a Torino : “Siamo maggioranza silenziosa”. Fassino : “Segno del malessere della città” : Decine di migliaia di persone hanno riempito piazza Castello a Torino per manifestare il sostegno alla grande opera Torino-Lione. La manifestazione convocata da sette imprenditrici e dall’ex sottosegretario alle infrastrutture di Forza Italia Mino Giachino ha visto in piazza lavoratori, studenti e pensionati oltre a diversi esponenti del Pd, della Lega e di Forza Italia. in piazza anche l’ex sindaco Piero Fassino: “In piazza ...

A Torino i 'Si Tav' riempiono Piazza Castello : Oggi, 10 novembre 2018, scendono in Piazza a Torino i ' Si TAV ', cittadini e organizzazioni a favore della realizzazione di infrastrutture per l'alta capacità e l' alta velocità ferroviaria . Secondo ...