Serie B | classifica

Risultati Serie B diretta live - la classifica : la Salernitana vince e pensa in grande - Benevento beffato [FOTO] : 1/42 Cafaro/LaPresse ...

Risultati Serie C diretta live - la classifica : successi con il minimo sforzo di Reggina e Matera [FOTO] : 1/14 Francesco Saya/LaPresse ...

Serie BKT 12esima giornata Crotone sconfitto da Perugia in seguito ad autorete scivola sempre più giù in classifica : Perugia 2 Crotone 1 Marcatori: Verre 23°, Simy ( R ) 55°, Falasco 62° Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi,

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Catania 22-3. I liguri salgono a quota 9 in classifica - etnei fermi al palo : Il secondo posticipo della quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto rispetta i pronostici della vigilia e vede la Pro Recco asfaltare il malcapitato Catania per 22-3. I liguri mandano in rete tutti i giocatori di movimento, con Aicardi mattatore (cinquina per lui), e salgono al secondo posto in classifica a quota 9, mentre gli etnei restano sul fondo della graduatoria, fermi a quota zero. Partita senza storia davanti a circa 100 spettatori: ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score. Il posticipo del recupero - 2giornata - - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score e Classifica aggiornata. Si giocano oggi le partite tre gironi A, B, C, attesi recuperi della 2giornata.

Risultati Serie C - la classifica : sconfitta per la Juventus U23 - beffa Reggina al 91' [FOTO] : 1/16 Claudio Grassi/LaPresse ...

Serie A - risultati e classifica dopo l'undicesima giornata : La Serie A in campo oggi con i sei match che completano l'undicesima giornata , Segui qui le partite live con risultati e classifica ,. Nell'incontro delle 18, l'Atalanta ha superato il Bologna per 2-...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Micov e Guidatis firmano il successo dell’Olimpia Milano su Torino [CLASSIFICA] : L’Olimpia Milano sbanca il PalaRuffini di Torino nell’ultimo match della 5ª giornata di Serie A: Micov e Guidatis, entrambi con 16 punti, risultano decisivi per il successo dei Campioni d’Italia in carica La 5ª giornata del campionato di Serie A si conclude con un posticipo emozionante e combattuto fra Torino e Olimpia Milano. I ragazzi di coach Pianigiani escono dal PalaRuffini con 2 punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, ...

Risultati Serie C e la classifica : debacle del Monza contro la Ternana - l’Entella vince ancora [FOTO] : 1/46 LaPresse/Fanini Simone ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : vola il Bari - risultato positivo per il Messina [VIDEO] : Risultati Serie D Girone I, la classifica – Ecco il programma valido per la giornata del campionato di Serie D, un turno che ha regalato spettacolo ed emozioni ma soprattutto indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel Girone I colpo grosso del Bari sul campo dell’Acireale, la squadra del presidente De Laurentiis continua a guidare la classifica e non ha nessuna intenzione di fermarsi, l’obiettivo è ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross a Napoli - Maritime Augusta in vetta alla classifica dopo il sesto turno : La sesta giornata della Regular Season di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5, in attesa del posticipo di lunedì tra Came Dosson e Real Arzignano, ha emesso i suoi giudizi e le sorprese non sono mancate. Partiamo, infatti, dalla sconfitta 3-1 dell’Acqua&Sapone Unigross al PalaCercola contro il Lollo Caffè Napoli. La formazione di Tino Perez, che fino ad ora non aveva conosciuto sconfitte, è caduta in maniera sorprendente contro i ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 0-0 - bianconeri per allungare in classifica : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : il Palermo vince all’ultimo respiro - emozioni tra Foggia e Brescia [FOTO] : 1/30 Donato Fasano/LaPresse ...

Risultati Serie C diretta live - la classifica : spettacolo Vibonese - in difficoltà il Catania! : Risultati Serie C diretta live – Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C ed indicazioni in arrivo soprattutto per le zone alte della classifica. In serata la Casertana sul difficile campo della Juve Stabia, esordio per la Viterbese dopo il caos ripescaggi, di fronte davanti al pubblico amico il Rieti. Risultati Serie C Girone Cdiretta ...