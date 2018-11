Serie A | Torino-Parma 1-2 | in gol Gervinho | Inglese e Baselli

Torino-Parma 1-2 - Serie A : colpaccio dei ducali. Gervinho e Inglese decidono l’incontro : colpaccio del Parma che ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A e ha agganciato proprio i granata e la Fiorentina al settimo posto in classifica, a quota 17 punti. Grande prestazione dei ducali che confermano il loro ottimo avvio di campionato infilando il quinto successo. Succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 6′ con una rete di Gervinho che sfrutta ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Torino-Parma : torna Soriano - diverse sorprese negli ospiti : Le formazioni ufficiali di Torino-Parma – È tutto pronto per il primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone e Fiorentina, adesso tocca a Torino e Parma scendere in campo. Tra i padroni di casa Mazzarri ha scelto di rimpiazzare lo squalificato Meitè con Soriano. diverse sorprese tra gli ospiti, con Bastoni schierato da terzino sinistro, Scozzarella in regia al posto di ...

LIVE Torino-Parma diretta - risultato in tempo reale Serie A : le probabili formazioni : Andrea Belotti Foto Getty Images© per SuperNews diretta Torino-Parma LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA Il secondo anticipo del 12° turno di Serie A è Torino-Parma , match che seguiremo LIVE dalle 15 : diretta e aggiornamenti del risultato in tempo reale . La sfida dell'Olimpico può ...

Serie A Sampdoria - Defrel : «Con il Torino la nostra peggiore partita» : "Sarà un po' strano per me ma sono contento di tornare - esordisce a Sky Sport - Voglio fare bene per dimostrare che giocatore sono, quello che non ho fatto l'anno scorso. Cosa non ha funzionato? Un ...

Basket - Serie A 2018-2019 : in arrivo la sentenza del BAT che condanna Torino a pagare Lamar Patterson dopo il divorzio a febbraio : Come se non bastassero i problemi avuti con la questione (finita bene) dell’intervento di Larry Brown e con un’EuroCup praticamente finita dopo sei sconfitte nelle prime sei partite, un’altra grana si abbatte sulla Fiat Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Auxilium starebbe per essere sanzionata dal BAT della FIBA in merito a pagamenti non corrisposti a Lamar Patterson. I fatti: Patterson è stato ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Micov e Guidatis firmano il successo dell’Olimpia Milano su Torino [CLASSIFICA] : L’Olimpia Milano sbanca il PalaRuffini di Torino nell’ultimo match della 5ª giornata di Serie A: Micov e Guidatis, entrambi con 16 punti, risultano decisivi per il successo dei Campioni d’Italia in carica La 5ª giornata del campionato di Serie A si conclude con un posticipo emozionante e combattuto fra Torino e Olimpia Milano. I ragazzi di coach Pianigiani escono dal PalaRuffini con 2 punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, ...

Basket Serie A : Milano nel finale schiaccia Torino - Venezia resta in scia : La coppia non scoppia. Milano e Venezia continuano a braccetto la loro marcia in vetta alla Serie A, ancora imbattute dopo 6 giornate. L'Olimpia risponde nel posticipo alla chiamata della Reyer, che ...

Diretta/ Torino Olimpia Milano - risultato live 57-57 - 30' - streaming video e tv Rai : 4quarto - Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Olimpia Milano info streaming video e tv Rai: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 5giornata , oggi 4 novembre,

LIVE Torino-Milano basket - Serie A in DIRETTA : netta vittoria dell’Olimpia (71-93) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...

LIVE Torino-Milano basket - Serie A in DIRETTA : l’Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...