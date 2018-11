Serie A | il Parma prende il Toro per le corna | i gialloblu conquistano l’Olimpico FOTO ...

Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol - pagelle e tabellino del match : Torino-Parma, LA CRONACA– Il Parma espugna lo stadio Grande Torino e aggancia i granata in classifica. A quota 17 gli emiliani che impediscono agli uomini di Mazzarri di piazzarsi, momentaneamente, in zona Europa. Emiliani sul doppio vantaggio già prima della mezzora, grazie ad un avvio avvio di partita. Prima Gervinho (al minuto 9) poi Inglese […] L'articolo Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol, pagelle e tabellino del ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Torino-Parma : torna Soriano - diverse sorprese negli ospiti : Le formazioni ufficiali di Torino-Parma – È tutto pronto per il primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone e Fiorentina, adesso tocca a Torino e Parma scendere in campo. Tra i padroni di casa Mazzarri ha scelto di rimpiazzare lo squalificato Meitè con Soriano. diverse sorprese tra gli ospiti, con Bastoni schierato da terzino sinistro, Scozzarella in regia al posto di ...

LIVE Torino-Parma diretta - risultato in tempo reale Serie A : le probabili formazioni : Andrea Belotti Foto Getty Images© per SuperNews diretta Torino-Parma LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA Il secondo anticipo del 12° turno di Serie A è Torino-Parma , match che seguiremo LIVE dalle 15 : diretta e aggiornamenti del risultato in tempo reale . La sfida dell'Olimpico può ...

Serie A Torino-Parma - probabili formazioni e diretta dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: D'Aversa ARBITRO: Massa di Imperia IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251 La cronaca Classifica Serie A Serie A Torino parma Mazzarri d'aversa Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A Parma - D'Aversa : «Formazione? Ho dubbi in tutti i reparti» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida, in trasferta, al Torino. Questa l'opinione dell'allenatore sui granata: " Con il Torino s arà ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Con il Toro sarà una gara fisica» : Parma - " sarà una gara difficile ". Ne è consapevole Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida in trasferta al Torino. Questa l'idea dell'allenatore gialloblu sugli avversari: " ...

Serie A Parma - terapie per Dimarco e Sierralta : Parma - Seduta pomeridiana per il Parma , in vista del prossimo impegno di campionato. Il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta nel corso della quale la squadra ha svolto lavori di riscaldamento ...

Serie A Parma - personalizzato per Munari. Sierralta e Dimarco out : Parma - Il Parma è tornato ad allenarsi dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Frosinone . Nella seduta mattutina, Gianni Munari ha effettuato un lavoro personalizzato proseguito poi con ...

Risultati Serie A : poker Torino - pari tra Parma e Frosinone [FOTO] : 1/47 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 04 11 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video - pagelle e tabellino del match : Parma-Frosinone, la cronaca – Poche emozioni e nessun gol al Tardini. Parma e Frosinone si spartiscono la posta in palio, accontentandosi di un punto a testa, e muovono leggermente la loro classifica. Primo 0-0 in una giornata particolarmente ricca di gol e goleade: dopo le manite di Inter e Napoli, il poker di Lazio e Torino […] L'articolo Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Serie A - Parma-Frosinone 0-0 : vince l'equilibrio. Rosso diretto per Stulac : Finisce 0-0 la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A tra Parma e Frosinone allo stadio Tardini. Una partita equilibrata con molte occasioni da una parte e dall'altra ma con pochi veri ...

Serie A Frosinone - Longo : «Con il Parma per noi è una finale» : Degli emiliani c'è da temere l'attacco della profondità" La Cronaca Classifica Serie A Tutto sul Frosinone

Rugby Serie B – Parma supera Arezzo con un sonoro 43-7 : il racconto del match : Successo in scioltezza per Parma su Arezzo: gli emiliani di Liviu Pascu e “Mono” Gutierrez si impongono con un netto 43-7 sugli ospiti I gialloblù di Liviu Pascu e “Mono” Gutierrez, per l’occasione in completo bianco, archiviano la pratica Arezzo con un sonoro 43 a 7 che, per quanto si è visto in campo, va addirittura un po’ stretto. Il pallino del gioco è stato infatti costantemente in mano ai padroni di casa, con i toscani che, nelle ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia : Da giovanissimo rappresentava uno dei profili più interessanti per il futuro del campionato Italiano e anche della Nazionale, poi, nel momento in cui sembrava poter fare l’ennesimo salto, Giulio Donati si è un po’ allontanato dai riflettori dei top club. Dopo un paio di prestiti ai tempi dell’Inter (Lecce in Serie A e Padova e Grosseto in Serie B), per il terzino destro è arrivata la prima occasione da cogliere al volo ...