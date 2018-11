: Serie A, anticipo Genoa-Napoli 1-2 - TelevideoRai101 : Serie A, anticipo Genoa-Napoli 1-2 - italianaradio1 : Pubblicato il: 10/11/2018 20:24 Finisce 2-2 l'anticipo della 12esima giornata di Serie A tra Spal e Cagliari. Dopo… -

più forte della pioggia e del: 1-2 in rimonta al 'Ferraris'. Il palo dice no a Insigne (12'),Zielinski murato in area,ma al 20' il Grifone colpisce: cross Romulo,Hysaj non ci arriva,Kouamè timbra di testa.Al 36' Radu strepitoso su Milik. Ripresa sotto il diluvio: gara sospesa al 59' per 12 minuti.Si riparte su un campo pesantissimo e Fabian Ruiz,su splendido assist di Mertens,pareggia di sinistro. Radu vola sulla punizione di Insigne, all'86 ilcpmpleta il ribaltatone complice la sfortunata autorete di Biraschi.(Di sabato 10 novembre 2018)