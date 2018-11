"Sei una scimmia con la cresta". Balotelli si sfoga : "Voi razzisti siete la parte malata del mondo" : "Voi razzisti meritate una cosa sola. Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo". Mario Balotelli si sfoga così, con un post su Instagram, e risponde agli insulti ricevuti sui social. Nelle storie, infatti, pubblica i commenti razzisti ricevuti. Il tenore dei commenti è di livello infimo.Ma super Mario ...

Lazio-Marsiglia - Inzaghi : “Fatti Sei punti contro una squadra molto forte” : Lazio-Marsiglia, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul Marsiglia in Europa League: “I ragazzi sono stati bravi, tutti quanti. Abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia, una squadra davvero forte. Questo è il secondo anno che andiamo ai […] L'articolo Lazio-Marsiglia, Inzaghi: “Fatti ...

Corona senza freni : "Dopo aver fatto l'amore ho scritto una dedica ad Asia : tu Sei Dio" : Ospite di Verissimo, l'ex re dei paparazzi racconta la passione che lo lega all'attrice romana. I due hanno ufficializzato...

Allatta al seno la figlia di 9 anni : “Così non si ammala”. Su Facebook : “Sei una pedofila” : Sharon Spink, 50 anni, madre di quattro figli, ha svezzato la figlia Charlotte fino all'età di nove anni. Si è fermata solo quando la bambina lo ha deciso. "Così abbiamo sviluppato un legame speciale" dice. Ma molte persone l'hanno criticata: "Dicono che sia abuso di minore, ma questa è la normalità"Continua a leggere

Los Angeles - entra in un bar durante una festa per studenti e spara : almeno Sei persone colpite. Media : «Sparatore morto ma ci sono vittime» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Corona – Argento - volano stracci tra Asia e la madre : “Fai schifo - Sei pessima - una fallita” : Daria Nicolodi ha pubblicato su Twitter gli insulti ricevuti dalla figlia dopo che aveva espresso le sue perplessità sulla...

Asia Argento insulta sua madre : "Sei una fallita - fai schifo - sei tr..." : Non c'è pace per Asia Argento. Dopo le accuse di Bennet, dopo la esclusione dalla giuria di X Factor, adesso deve fare i conti anche con sua madre. Tutta colpa del gossip per la sua storia con Fabrizio Corona. Una relazione che a quanto pare non sarebbe stata gradita dalla madre dell'attrice, Daria Nicolodi, che ha commentato così lo scoop di Chi: "Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto... che si baciano. Un po' inguaiata e ...

I due carabinieri accusati di stupro a Firenze sono stati condannati a Sei mesi da un tribunale militare : Marco Camuffo e Pietro Costa, i due carabinieri accusati di stupro da due studentesse americane, sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare per “violata consegna”, cioè l’uso improprio dell’auto di servizio con cui nella notte tra mercoledì

Sei pentiti - nessuna verità : Lo cercano, senza successo, da quasi cinquant’anni. Da quando in un giorno piovoso di ottobre del 1969 il dipinto di Caravaggio fu rubato in un oratorio della vecchia Palermo. Da allora tante piste e tante bugie. Perché illudersi, d’altra parte, che le indagini sul furto della “Natività con i sant

Canada - visite gratuite ai muSei come terapia. Anche l’arte può essere una cura : Quando all’età di 26 anni iniziai a lavorare in un servizio territoriale di psicologia e psichiatria con un gruppo di colleghi, cominciammo a progettare alternative alle uniche due opzioni presenti all’epoca: reparto ospedaliero e ambulatorio. Nel giro di un decennio riuscimmo a realizzare un centro diurno, una residenza e appartamenti protetti ove alloggiare i pazienti in fasi di difficoltà. Gli utenti che venivano per alcune ore del ...

Post partita Milan-Genoa - siparietto tra Gattuso e Kessie : 'Sei una capra' - VIDEO - : Nel Post partita di Sky Sport condotto da Cattaneo, De Grandis e Ambrosini, proprio quest'ultimo ha interrogato il suo ex compagno nonché attuale allenatore del Milan sulla posizione del ...

Una donna è sopravvissuta per Sei giorni nel deserto dell’Arizona dopo un incidente in auto : Una donna di 53 anni è sopravvissuta per sei giorni nel deserto dell’Arizona cibandosi di erba, dopo essere uscita di strada in auto ed essere finita in una scarpata: è stata infine trovata da un allevatore e un operatore della The post Una donna è sopravvissuta per sei giorni nel deserto dell’Arizona dopo un incidente in auto appeared first on Il Post.