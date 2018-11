Scippa anziana | ' incastrato' da video

Firenze - anziana Scippa ta e ferita in centro. La scena ripresa dalla videocamera di sorveglianza : Scippo, in via Santa Margherita. La vittima, una turista statunitense di 74 anni, è stata sorpresa alla spalle da un uomo che le ha strappato la borsa facendola cadere. L’ anziana ha riportato 30 giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e la frattura di una spalla. L’aggressore, 33enne, originario delle Marche, è stato identificato dai carabinieri grazie a testimoni e alle immagini delle telecamere di sorveglianza . ...

Roma - Scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti incensurato : Per pagare i debiti di gioco ha scippato un’anziana donna nei pressi della fermata della metro Cipro, facendola cadere per terra e procurandole la frattura del femore. Ma l’uomo, un cittadino filippino che lavorava saltuariamente in un ristorante di Roma come lavapiatti, è stato fermato dalla polizia L'articolo Roma, scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti ...