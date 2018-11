Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fioretto azzurro subito sul podio. Andrea Cassará secondo a Bonn : L’Italia sale subito sul podio! Andrea Cassarà è secondo nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn. Il bresciano deve rimandare ancora il ritorno alla vittoria (ultima nel 2015 a Bonn), venendo sconfitto in finale dal britannico Richard Kruse, numero due del ranking mondiale, per 15-11. In semifinale Cassarà ha superato con il punteggio di 15-10 il sorprendente americano Nick Itkin, che in precedenza nei quarti di finale era ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Alberta Santuccio sul podio a Tallinn. Eliminata al primo turno Mara Navarria : Subito un podio per l’Italia nella prima prova di Coppa del Mondo di spada femminile. A Tallinn, Alberta Santuccio centra un ottimo terzo posto dopo essere stata sconfitta per una sola stoccata per 9-8 in semifinale da Hyojung Jung. La sudcoreana si è poi presa la vittoria nell’ultimo atto contro la rappresentante di Hong Kong Man Wai Vivian con il punteggio di 10-6. Kong Resta un po’ di amaro in bocca per la siciliana, che ha ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : delude Rossella Fiamingo - è eliminata nelle qualificazioni. Sei azzurre in tabellone a Tallinn : A Tallinn è cominciata la Coppa del Mondo di spada femminile ed è arrivata subito una grossa delusione per i colori azzurri. Rossella Fiamingo non è riuscita a superare le qualificazioni, venendo eliminata negli assalti preliminari dalla portacolori di Hong Kong, Lin Yik Hei Coco con il punteggio di 15-13. In tabellone ci saranno dunque sei azzurre. Oltre alle già presenti Mara Navarria e Giulia Rizzi, entrambe teste di serie, si sono ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Arianna Errigo perfetta nelle qualifazioni. L’Italia ne porta dieci in tabellone ad Orleans : Era solo la prima giornata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans, ma c’era grandissima attesa per vedere in pedana Arianna Errigo dopo i fatti degli ultimi giorni (dovrà decidere entro il 31 marzo tra fioretto e sciabola). La monzese ha risposto sul campo, vincendo i sei assalti del suo girone e staccando il pass per il main draw della gara di domani. Errigo è l’unica azzurra ad aver centrato subito la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : dieci fiorettisti azzurri presenti in tabellone a Bonn : E’ un’Italia in doppia cifra dopo la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn. Infatti sono dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara tedesca. Già ammessi di diritto, grazie alla loro classifica ed essendo teste di serie, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Gli stessi quattro che poi domenica scenderanno in pedana per la gara a squadre. Oggi ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo 2018 : Bebe Vio vince in Georgia e si assicura la classifica generale per la quarta volta consecutiva : Un dominio incontrastato dal 2015, che si conferma aritmeticamente anche nel 2018: Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo di fioretto femminile nella categoria B della Scherma paralimpica dopo aver trionfato anche nella tappa Georgiana del circuito maggiore, iniziata oggi a Tbilisi. La vittoria odierna ha duplice valenza: non solo consegna la classifica generale all’azzurra, ma le assegna anche il massimo dei punti nella prima manifestazione ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fiorettisti - sciabolatrici e spadiste aprono la nuova stagione : Super inizio di stagione per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. Si parte con un tris di armi in questo esordio: spada femminile, sciabola femminile e fioretto maschile. Si comincia (almeno guardando il fuso orario) da Tallinn dove a scendere in pedana saranno le spadiste. Ritorna in gara la Campionessa del Mondo in carica, Mara Navarria, che proprio in Estonia aveva vinto lo scorso anno, aprendo al meglio una stagione che poi è risultata ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : parte la stagione del fioretto maschile. L’Italia vuole continuare ad essere grande protagonista : L’Italia riparte nella nuova stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile dopo aver chiuso il Mondiale di Wuxi da assoluta protagonista. Un vero e proprio dominio azzurro in terra cinese con il titolo mondiale di Alessio Foconi e la conferma sul gradino più alto anche del quartetto azzurro. Proprio il fiorettista ternano si è portato a casa anche la Coppa del Mondo e, insieme ai connazionali Daniele Garozzo (campione olimpico in ...

Scherma - Giorgio Avola a Bonn per il prologo alla Coppa del Mondo : Con il sesto posto finale nella prima prova open nazionale, Giorgio Avola ha già guadagnato la qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti del mese di giugno, che quest'anno si terranno proprio ...