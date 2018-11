Scelto il sito d' atterraggio su Marte per ExoMars2020

Marte - Missione ExoMars : Scelto il sito per lo sbarco del rover - sarà Oxia Planum : sarà Oxia Planum il luogo marziano dove far scendere, nel marzo del 2021, il rover europeo ExoMars. Il programma di esplorazione marziana, realizzato in collaborazione tra Agenzia spaziale europea (Esa) e l’agenzia russa Roscosmos, prevede il lancio della sonda nel 2020. Determinante il ruolo svolto dall’Italia che attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, è il principale sostenitore del programma ExoMars con il 40% dell’investimento totale. La ...