Samsung Volley Cup Serie A1 | Millenium domenica a Filottrano

Samsung Volley Cup – Nel quarto turno il Club Italia CRAI affronta la Savino Del Bene Scandicci : Serie A1 femminile: impegnativa trasferta a Scandicci per il Club Italia CRAI Il quarto turno della Samsung Volley Cup vedrà il Club Italia CRAI impegnato sul campo della Savino Del Bene Scandicci domenica pomeriggio alle 17. La formazione federale è ancora a caccia dei primi punti della stagione mentre la squadra toscana, allenata da Carlo Parisi, ha al suo attivo due vittorie, conquistate nei match con la Lardini Filottrano e la Reale ...

Samsung Volley Cup – Risultati 3ª giornata : Igor e UYBA si confermano in testa - ok Savino e Pomì : Samsung Volley Cup A1, vittorie per Igor e UYBA che con un doppio 3-0 si confermano in testa al campionato. Sorridono Savino e Pomì Con i 3-0 ai danni di Zanetti Bergamo e Bosca S.Bernardo Cuneo, Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio si confermano in vetta alla classifica a punteggio pieno al termine della 3^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre di Massimo Barbolini e le farfalle di Marco ...

Samsung Volley Cup – Club Italia CRAI ko contro Brescia : 3ª sconfitta stagionale per le padrone di casa : Club Italia CRAI sconfitto 1-3 dalla Banca Vasabbina Millenium Brescia: per le padrone di casa è la terza sconfitta stagionale Nella seconda gara consecutiva al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi di Milano arriva la terza sconfitta stagionale per il Club Italia CRAI che cede 1-3 (16-25, 25-23, 18-25, 10-25) nella partita disputata oggi pomeriggio con la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Il terzo turno della Samsung Volley Cup ...

Samsung Volley Cup A2 – Tutto pronto per la 6ª giornata di sfide : Samsung Volley Cup A2: nel weekend la 6ª giornata. Scontro al vertice nel Girone A tra Soverato e Mondovì, la Zambelli va a Pinerolo. Nel Girone B la Canovi ospita il Cus Torino, derby romagnolo tra Conad e Omag GIRONE A Due delle tre squadre che sono ancora imbattute nella Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile, vale a dire Volley Soverato e LPM Bam Mondovì, si affrontano al PalaScoppa nel match valevole per la 6^ giornata. Quattro ...

Samsung Volley Cup – Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale : Saugella-Imoco dà il via alla 3ª giornata : Samsung Volley Cup: Serie A di nuovo in campo, sabato anticipo della 3ª giornata Saugella-Imoco su Rai Sport + HD. Su LVF TV classica Novara-Bergamo, la UYBA fa visita a Cuneo In un batter di ciglio la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile è già arrivata alla 3ª giornata. Registrati i risultati del turno infrasettimanale, il Campionato propone altre interessanti sfide nel weekend. A partire da quella programmata in anticipo, sabato ...

Samsung Volley Cup A2 – La LPM vola in vetta nel Girone A - Sassuolo ko con la Conad : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A la LPM conquista la vetta, Soverato aggancia Orvieto al secondo posto. l’Itas Città Fiera vince a Olbia, derby a Baronissi. Nel Girone B cade Sassuolo, 2-3 con la Conad. Salgono Delta Informatica e Omag, il Barricalla supera Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-0 (26-24 25-21 25-23) In una bella cornice di pubblico, il turno infrasettimanale vede in scena il ...

Samsung Volley Cup – I risultati da tutti i campi : la Igor super ne turno infrasettimanale : Samsung Volley Cup: la Igor passa a Scandicci 3-0, è in vetta insieme alla Unet E-Work, che batte Monza in rimonta. Primo urrà Banca Valsabbina, bene Pomì e Lardini. Bosca, che debutto Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio sono le uniche due squadre a punteggio pieno al termine della 2^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre hanno esibito tutto il proprio valore nell’insidiosa trasferta di ...

Samsung Volley Cup – Domani il primo turno infrasettimanale della stagione : Samsung Volley Cup: giovedì 1 novembre primo infrasettimanale della stagione. Savino Del Bene-Igor in diretta su Rai Sport + HD, su LVF TV incrocio UYBA-Monza e Pomì-Zanetti. A Chieri l’esordio in A1 della Bosca Cade giovedì 1 novembre, nella festa di Ognissanti, il primo turno infrasettimanale della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. La 2^ giornata di Regular Season presenta già incroci molto interessanti: alle 18.30, in ...

Samsung Volley Cup – Serie A1 femminile : il Club Italia ospita Filottrano : Serie A1 femminile: il Club Italia ospita Filottrano per il secondo turno stagionale Il Club Itali a Crai torna in campo domani pomeriggio a caccia dei primi punti in questa Samsung Volley Cup. La squadra federale, archiviata la sconfitta per 0-3 subita a Monza con la Saugella Team, farà il suo esordio tra le mura del Pala Pavesi per sfidare nel secondo turno del Campionato di A1 la Lardini Filottrano. Nella prima giornata la formazione ...

Fantavolley Cup – Da giovedì inizia la sfida con le stelle della Samsung Volley Cup : Torna la FantaVolley Cup! Da giovedì 1 novembre parte la sfida tra gli allenatori d’Italia: crea la tua squadra con le stelle della Samsung Volley Cup L’atleta più costosa? E chi, se non Paola Egonu, mattatrice del Mondiale in Giappone? L’opposta della Nazionale e della Igor Gorgonzola Novara è il pezzo più pregiato della FantaVolley Cup 2018-19, il fantasy game ideato e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A ...

Samsung Volley Cup – Igor e Saugella di forza - Il Bisonte di misura su Chieri : ok UYBA : Samsung Volley Cup: 1ª giornata, in cinque rispondono all’Imoco. Igor e Saugella di forza, Il Bisonte di misura su Chieri. L’UYBA fa 3-0 a Bergamo, alla Savino Del Bene la lotta con Filottrano Cinque successi pieni nella prima domenica di Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Igor Gorgonzola Novara, Saugella Team Monza e Il Bisonte Firenze (in casa), Unet E-Work Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci (in trasferta) ...

Samsung Volley Cup – L’Imoco inizia la nuova stagione con un netto 3-0 sulla Pomì : Samsung Volley Cup: Imoco Volley Conegliano riparte come aveva concluso. netto 3-0 alla Pomì davanti al caloroso pubblico del PalaVerde inizia con una rotonda vittoria l’avventura delle campionesse in carica dell’Imoco Volley Conegliano nella nuova stagione 2018-19. Fin dall’inizio della partita le ragazze di Santarelli hanno imposto il loro gioco e la loro supremazia su una Pomì Casalmaggiore ancora in fase di ...

Samsung Volley Cup – Il campionato di Serie A1 femminile in 115 paesi : Una Samsung Volley Cup senza confini: le immagini del campionato di Serie A1 femminile trasmesse in 115 paesi! Il campionato più bello del mondo, trasmesso in tutto il mondo. Continua a crescere il numero dei paesi esteri che ricevono ogni settimana le immagini della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Nella stagione post-Mondiale saranno infatti ben 115 i paesi che potranno ammirare lo spettacolo del torneo italiano in rosa: una ...