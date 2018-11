Samsung presenta il primo dispositivo pieghevole

Smartphone pieghevole Samsung : presentato il primo prototipo con Infinty Flex Display : Gli Smartphone pieghevoli non sono sicuramente una novità se si parla di concept, infatti già molti anni fa la stessa Samsung aveva portato dei concept nelle fiere, senza poi svilupparli ulteriormente. Dalle notizie dei mesi leggi di più...

Samsung anticipa Microsoft e presenta il “Surface Phone” | Presentato Samsung Infinity Flex Display : La notizia era ormai nell’aria, ma la conferma è arrivata qualche ora fa nel corso dell’evento dedicato. Samsung presenta finalmente Infinity Flex Display, il primo smartphone al mondo con un Display foldable. Samsung Infinity Flex Display è uno smartphone/tablet con due schermi in grado di essere utilizzato per l’appunto, come smartphone quando è ripiegato e come tablet quando invece è aperto. Grazie ai due Display e la ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Presentata a Treviso la nuova edizione : il 10 novembre Imoco-Igor : Presentata a Treviso la Supercoppa Samsung Galaxy A: sabato 10 novembre Imoco-Igor al PalaVerde. La Lega a sostegno delle popolazioni del Veneto Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, a Treviso, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Samsung Galaxy A, il primo evento della stagione 2018-19, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. A contendersi il trofeo, sabato 10 ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Samsung Volley Cup – Svelata la nuova stagione : la presentazione ufficiale della Serie A in diretta su Rai Sport : Svelata a Milano la nuova Samsung Volley Cup: in diretta su Rai Sport + HD la celebrazione delle azzurre d’argento e la presentazione della stagione di Serie A Femminile Un’ora e mezza di festa in diretta su Rai Sport + HD per celebrare la medaglia d’argento iridata delle azzurre di Davide Mazzanti e presentare la Samsung Volley Cup di Serie A Femminile. Quattro giorni dopo la finale del Mondiale in Giappone e tre giorni ...

Windows Mixed Reality : Samsung presenta il suo visore aggiornato Odyssey + : Dopo il susseguirsi di alcune indiscrezioni, Samsung ha quest’oggi svelato il suo nuovo visore aggiornato compatibile con la piattaforma Windows Mixed Reality di casa Microsoft. Stiamo parlando di Odyssey + che, rispetto al predecessore, non porta particolari innovazioni o cambiamenti rilevanti ma comunque risulta migliore in alcuni aspetti. La risoluzione rimane la stessa ossia 1440 x 1600 con un pannello AMOLED da 3,5 pollici così come ...

Samsung potrebbe presentare un gaming phone : In quest’anno abbiamo assistito all’inserimento in listino da parte di sempre più brand di una “nuova” tipologia di smartphone, i gaming phone, dispositivi che offrono il meglio delle prestazioni hardware e software per un’esperienza gaming senza leggi di più...

Samsung sembrerebbe pronta a presentare delle nuove custodie con gradiente per alcuni suoi smartphone : Samsung sembrerebbe pronta a presentare delle nuove custodie per i suoi Galaxy J4 Plus, Galaxy J6 Plus e Galaxy A7 (2018) L'articolo Samsung sembrerebbe pronta a presentare delle nuove custodie con gradiente per alcuni suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

A cosa servono 4 fotocamere sul Samsung Galaxy A9 2018? Orario presentazione e diretta streaming oggi 11 ottobre : Del Samsung Galaxy A9 e della sua configurazione di ben 4 fotocamere sul retro si sa già tutto prima della presentazione del device che avverrà oggi 11 ottobre. I 4 sensori principali promettono grandi cose ed è pure giusto soffermarsi sui dettagli della presentazione dello smartphone in diretta streaming, compreso l'Orario in cui partirà il live. A dettagliare il comparto fotografico del Samsung Galaxy A9 2018 a poche ore dal lancio è stato ...

Samsung presenta Galaxy Home - lo speaker con Bixby : Samsung ha annunciato il suo primo speaker smart con a bordo l’assistente vocale della casa coreana Bixby, il Samsung Galaxy Home. Lo speaker andrà a competere direttamente con dispositivi come HomePod di Apple e i leggi di più...

Samsung presenta il Galaxy Watch per i golfisti con oltre 60.000 distese verdi caricate in memoria : Samsung ha tirato fuori il Galaxy Watch Golf Edition, una variante dedicata a coloro che di mazze e campi in erba non riescono a fare a meno L'articolo Samsung presenta il Galaxy Watch per i golfisti con oltre 60.000 distese verdi caricate in memoria proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Chicco presentano il seggiolino “anti-abbandono” - obbligatorio dal 2019 : Dal 1 luglio 2019 entrerà in vigore l'obbligo di utilizzare un seggiolino "intelligente" per ievitare i casi di abbandono involontario in auto. L'articolo Samsung e Chicco presentano il seggiolino “anti-abbandono”, obbligatorio dal 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung presenta le AR Emoji ispirate al film Disney “Zootopia” : Samsung presenta le AR Emoji ispirate al film Disney "Zootopia" e ufficializza che il supporto per i Call sticker terminerà entro il 17 dicembre 2018 L'articolo Samsung presenta le AR Emoji ispirate al film Disney “Zootopia” proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : caratteristiche - prezzo e data presentazione : Visto il successo ottenuto da Samsung con lo smartphone Galaxy Note 9, Samsung ha pensato di portare sugli scaffali dei negozi un nuovo smartphone dalla fotocamera impeccabile.Lo smartphone in programmazione si chiamerà Samsung Galaxy S10 (acquistabile anche nella versione plus), ovvero l’attesissimo successore del Galaxy S9.Samsung Galaxy S10 caratteristicheFotocamere Le sostanziali differenze tra Galaxy S10 e Galaxy S10 + riguardano la ...