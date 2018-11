Samsung prepara la nuova serie Galaxy M

Samsung si prepara a colorare l’Always On Display con Android 9 Pie : Samsung dovrebbe introdurre le icone delle notifiche colorate all'interno della schermata dell'Always On Display della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Samsung si prepara a colorare l’Always On Display con Android 9 Pie proviene da Tutto Android .

Samsung si starebbe preparando a rimuovere la porta jack audio da 3 - 5 mm : Samsung potrebbe iniziare a rimuovere il jack audio da 3,5 mm a partire dagli smartphone di fine 2019 o inizio 2020, come Galaxy Note 10 o Galaxy S11. Gli utenti saranno pronti per allora? L'articolo Samsung si starebbe preparando a rimuovere la porta jack audio da 3,5 mm proviene da TuttoAndroid.

In preparazione il Samsung Galaxy Note 9 ad Android Pie : tonalità scure e dettagli (FOTO) : Ecco arrivato anche per il Samsung Galaxy Note 9 (di cui proprio ieri vi avevamo raccontato dell'ormai prossima disponibilità della nuova colorazione 'Cloud Silver', anche se presso alcuni mercati selezionati non ancora divulgati dall'azienda sudcoreana) il momento di inizio sviluppo dei primi firmware basati su Android 9.0 Pie, dopo circa 45 giorni dall'avvio dei lavori per i Galaxy S9. La patch di sicurezza e la date build risalgono entrambe ...