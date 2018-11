Salvini taglia le scorte | Saviano sbrocca

Matteo Salvini taglia i costi dell’accoglienza : da 35 euro a 19 euro a migrante : Con una conferenza stampa al Viminale e con il via libera del Capo dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale, il ministro Salvini ha ufficializzato la revisione del "pacchetto accoglienza", che contiene anche l'abbassamento della quota dei "35 euro per migrante". Si andrà dai 19 euro per i grandi centri ai 26 per i piccoli centri.Continua a leggere

CENA CONTE-Salvini-DI MAIO : NOMINE RAI E DL FISCALE/ Il ‘Patto delle Tagliatelle’ blinda la Manovra : Conte, Di MAIO e Salvini a CENA: NOMINE Rai nel menù. La lista di Salini: Paterniti verso Tg1, ma la Lega resiste alle pressioni del M5s. Le ultime notizie sulle possibili scelte(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - ponti tagliati definitivamente dopo la manovra : Il problema, nota Italia Oggi , è fondamentalmente di politica interna. Lo scorso sabato pomeriggio il vice di Salvini nella Lega, Giancarlo Giorgetti , ha di fatto celebrato il De Profundis di ...

La Casa Russia. Salvini a Mosca - rilancia la sua battaglia contro le "assurde" sanzioni : "In Russia mi sento a Casa mia, mentre in alcuni paesi europei no". Lo ha detto Matteo Salvini nella sua visita a Mosca. "I problemi nel 2018 si risolvono sedendoci al tavolo, non coi carri armati ai confini".Il vicepremier e ministro dell'Interno ha incontrato l'ambasciatore italiano Pasquale Terracciano e nel corso del meeting di imprenditori italiani e russi si è poi intrattenuto con il presidente di Confindustria Russia Ernesto ...

'Bomba carta - cretini veri' : Salvini da Trento inizia la battaglia per le provinciali : Si avvicinano le delicate elezioni nelle province autonome di Trento e Bolzano e la tensione sale anche per l'attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala , località del Trentino ...

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

La Battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui migranti si fa sempre più politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Tu quoque - Austria : Italia isolata nella battaglia per la flessibilità - gli amici sovranisti non soccorrono Salvini : Ci si mette anche l'Austria. Nemmeno Vienna spezza una lancia a favore dell'Italia, ormai nel mirino degli attacchi europei per una manovra economica con il deficit schizzato al 2,4 per cento del pil. Oggi all'Ecofin, il consiglio dei ministri dell'Economia dei paesi Ue riunito a Lussemburgo, sul governo di Roma si sono abbattute le critiche della maggioranza degli Stati membri, a partire proprio dal presidente di turno: l'Austriaco Hartwig ...

[Il retroscena] Il team "Mani di forbice" che non ha niente da tagliare. E la Confindustria tifa per Salvini : Il team sono loro due, i viceministri dell'Economia. L'indicazione non è stata proprio una sorpresa , ma nessuno dei due esponenti politici del Nord Ovest aveva nulla di pronto. "Dovremmo riuscire a ...

Manovra - battaglia sul deficit. Salvini : 'C'è l'accordo'. M5S sfida Tria e chiede il 2 - 4% : A meno di 24 ore dal varo del documento che farà da cornice alla Manovra di bilancio il Movimento 5 Stelle lancia la sua sfida al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e all'ala prudente dentro e ...

Immigrati - Matteo Salvini : 'Da ottobre spesa per richiedenti asilo tagliata da 35 a 22 euro' : Dopo il sì al decreto sicurezza/immigrazione, Matteo Salvini annuncia la cifra che 'da ottobre' sarà spesa dallo Stato per il mantenimento di ciascun richiedente asilo presente in Italia . Un taglio ...