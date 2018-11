Salvini se la prende con Malta | aiuta i migranti per farli arrivare In italia

Chef Rubio prende in giro Salvini. E a letto con la Isoardi ci finisce lui : La fine della storia d'amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è ormai sulla bocca di tutti. Prima è arrivato l'annuncio della conduttrice de La prova del cuoco e poi il commento del vice premier leghista. I motivi dell'addio sembrano essere legati alla distanza e ai "troppi impegni di entrambi" - a dire della Isoardi - mentre Matteo Salvini preferisce stare in silenzio perché "agli italiani non interessa la mia vita privata".Ora, però, nella ...

Silvio Berlusconi a Bruno Vespa : 'Perché Matteo Salvini non riuscirà a prendersi Bruxelles' : E ancora, aggiunge Berlusconi, il leader della Lega ha dato 'l'assicurazione assoluta che per la Lega l'opzione politica del futuro era e rimane il centrodestra', anche perché 'già oggi questa ...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Condannato Aemilia prende 4 ostaggi alle Poste. «Voglio parlare con Salvini». Liberata una donna : alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo di 'ndrangheta "Aemilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Condannato Aemilia prende 5 ostaggi alle Poste. «Voglio parlare con Salvini». Uscita una donna : alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo di 'ndrangheta "Aemilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato. Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Matteo Salvini - il piano di guerra per l'8 dicembre : così il leghista si prende il governo : Importante è la gente vera, facciamo vedere al mondo che l'Italia vuole stare tranquilla, sicura'. L'adunata leghista dell'Immacolata però non a caso arriva dopo quella organizzata pochi giorni fa al ...

Salvini è pronto a prendersi Roma - e Meloni potrebbe essere il suo candidato : La frequenza quotidiana delle schermaglie verbali tra Lega e M5s sulla gestione del Campidoglio tradisce l'avvicinarsi del 10 novembre, quando la sentenza di primo grado del processo che vede la sindaca Virginia Raggi imputata per falso chiarirà la direzione di marcia della politica Romana, e non solo, per il 2019. Leghisti e 5 Stelle, alleati nel governo gialloverde, negli enti locali tornano a sedere in schieramenti opposti e la ...

Vittorio Feltri è sicuro : Salvini prenderà tutta l’Italia mentre il M5S crollerà poco alla volta : Vittorio Feltri ha un idea ben precisa, Salvini controllerà il paese intero, mentre il Movimento 5 Stelle crollerà La notizia non è sorprendente, almeno per noi, però merita di essere divulgata. La Lega si sta mangiando, elettoralmente parlando, l’ Italia intera. Si espande a macchia d’ olio dal Nord al profondo Sud. Perché? A differenza degli altri partiti essa dimostra giorno dopo giorno di occuparsi dei problemi della gente, la ...

Salvini : 'Andrò in Brasile a prendere Cesare Battisti per portarlo nelle patrie galere' : L'estrema destra vince anche in Brasile, Jair Bolsonaro è il nuovo presidente con il 55 % dei consensi e le reazioni all'estero sono contrastanti [VIDEO]. C'è chi teme che la deriva a destra del Paese sudamericano possa portare a politiche repressive come quelle che caratterizzarono la dittatura militare dal 1964 al 1985, ma la sensazione è che parecchi brasiliani abbiano optato per l'uomo forte o presunto tale per porre un freno all'altissimo ...

Adesso Salvini avverte Battisti : "Vengo a prenderti di persona" : Matteo Salvini non ha mai fatto mistero di sostenere il neo-presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Soprattutto perché il leader del'ultradestra brasiliana ha sempre detto che avrebbe consegnato all'Italia Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo in contumacia e scappato in Brasile per sfuggire alle patrie galere.Ora che il Brasile ha votato e che Bolsonaro è diventato presidente, l'Italia si aspetta che il leader di Brasilia ...

Battisti : Salvini - pronto a prenderlo : ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Non vedo l'ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e ...

Brasile : Salvini - lieto di andare a prendere personalmente Battisti : 'Non vedo l'ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e portarlo nelle patrie galere'...