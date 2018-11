Salvini-Di Maio | scontro a distanza su grandi opere e trasporti

De Luca : “Salvini? Gli serve una partner narcotizzante. Lo vedrei con la Bindi”. Sfottò su Di Battista - Di Maio - Bonafede : “Salvini? Gli diamo la nostra solidarietà per la sua vicenda privata alla quale guardiamo con rispetto e discrezione. Ma mi permetto di dargli un suggerimento: visto che torna a casa stanco morto, penso che la compagna giusta per lui sia una come l’onorevole Rosaria Bindi”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sulla separazione tra Matteo Salvini ...

Sondaggio Mannheimer : più di un elettore su tre vuole la rottura tra Salvini e Di Maio : C'è un Sondaggio che tiene sulle spine Matteo Salvini . Non è relativo ai consensi della Lega, che seppur in una fase di 'ripiego', si mantengono comunque intorno a un eccezionale 30%. La rilevazione ...

Di Maio sulla Pedemontana : 'Problema per economia e ambiente' - Salvini : 'Votate al referendum' : Nel giorno della manifestazione Sì Tav a Torino e alla vigilia del referendum consultivo sulla privatizzazione dell'Atac a Roma, continua il braccio di ferro tra Lega e Cinque stelle o meglio tra ...

Vittorio Feltri : 'Elisa Isoardi? Avrei preferito che Matteo Salvini lasciasse Luigi Di Maio' : La rottura con Elisa Isoardi 'sembra essersi rivelata un'arma a vantaggio di Matteo Salvini '. Vittorio Feltri , in una intervista ai Lunatici su Rai Radio2 , parla dell' addio social che ha visto ...

Intervista a Di Maio : “Sulla prescrizione non ha vinto Salvini” : Prima di salire sull’elicottero si lascia andare a una promessa solenne: «Ho deciso di passare le vacanze di Natale qui in Veneto, in mezzo alle meraviglie della vostra terra. I parlamentari del M5S hanno deciso di devolvere 2 milioni dei loro stipendi alle vittime del maltempo. Il governo è al vostro fianco». Luigi Di Maio è a Malga Ciapela, ai pi...

Travaglio scontro con Giannini : “Ha fatto più Di Maio in 5 mesi che Salvini” : Travaglio si scontra nella trasmissione otto e mezzo con Giannini, si parla di Governo Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a ...

Luigi Di Maio - il retroscena : 'Che errore abbiamo fatto'. I 5 Stelle temono la fregatura di Matteo Salvini : L'intesa sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio è stata trovata ma il cavallo di battaglia del M5S sarà realizzabile solo a gennaio del 2020 . Uno slittamento, quello imposto ...

Luigi Di Maio assume un altro social media manager nel suo staff (e supera Salvini) : La battaglia tra i due vicepremier a chi spende di più per la propria comunicazione, con i fondi ministeriali e della presidenza del consiglio, continua. L'ultimo punto lo segna il leader 5 Stelle. Ecco tutti i costi Il super stipendio di Rocco Casalino: guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi " Bocciati alle urne, piazzati al ministero: così il M5S trova un lavoro ai suoi non eletti " I tweet sessisti e omofobi dell'amico ...

Sulla prescrizione Luigi Di Maio e Matteo Salvini dicono due cose molto diverse : Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono cose opposte sull'accordo raggiunto Sulla prescrizione: il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sostiene che la prescrizione entrerà in vigore nel 2020, un anno dopo l'approvazione del ddl anticorruzione, quello dell'Interno dice che senza la riforma del processo penale non se ne fa nulla.Continua a leggere

Reputazione online dei ministri : primo Salvini - ultimi Di Maio e Toninelli : ... di quello degli Affari Europei Paolo Savona, di Lorenzo Fontana ministro per la Famiglia e le disabilità, di Elisabetta Trenta alla Difesa, di quello all'Economia Giovanni Tria, al decimo posto ...

Prescrizione - lite sull'entrata in vigore : fra Salvini e Di Maio ormai è gelo : di Marco Conti La Maionese è ormai impazzita e la costante aggiunta di ingredienti non fa che precipitare quella emulsione mancata tra M5S e Lega che avrebbe dovuto produrre il contratto di governo. ...

Travaglio vs Giannini : “Di Maio? Ha fatto in 5 mesi più lui che Salvini”. “Sono tutti titoli tranne decreto dignità” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a realizzare in 5 mesi punti importanti del loro programma come Di Maio. Io continuo a ...

Riforma prescrizione - duello sull'entrata in vigore : Salvini-Di Maio - ormai è gelo : La Maionese è ormai impazzita e la costante aggiunta di ingredienti non fa che precipitare quella emulsione mancata tra M5S e Lega che avrebbe dovuto produrre il contratto di governo....

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...