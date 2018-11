agi

: “Una buona notizia”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato l’assoluzione del sindaco di Roma… - rivistafiscalew : “Una buona notizia”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato l’assoluzione del sindaco di Roma… - rivistafiscalew : Salvini, assoluzione Raggi una buona notizia, ora siano i cittadini a giudicare - gianrollandi : Attacco intimidatorio ai giornalisti da parte di #DiMaio, in assoluzione della #Raggi. Controlli preventivi a tap… -

(Di sabato 10 novembre 2018) "Una". Così il ministro dell'Interno, Matteo, ha commentato l'del sindaco di Roma, Virginia. "È giusto - ha aggiunto - che igiudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma. È giusto che nonle sentenze e i magistrati a decidere chi governa e chi va a casa". "Se c’era qualcuno che aspettava di vincere e di stappare spumante a colpi di sentenze... questo non è il Paese che mi piace", ha insistito. "Se la sentenza è questa ci sono state indagini che sono costate parecchio, che evidentemente partivano da un fondamento nullo. Da ...