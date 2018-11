Salute | in Italia ogni anno 175mila fratture di femore | vertebre e polso

Salute - Lancet : in Italia si vive di più ma non nascono abbastanza bimbi : Italia ‘campionessa’ di lunga vita, ma con troppe culle vuote. A farle compagnia quanto a bassa natalità altri 91 Paesi, fra cui spicca comunque il nostro Paese, con Spagna, Portogallo, Norvegia, Cipro, Singapore e Sud Corea, con meno di due figli per donna. Al contrario, 104 Paesi tra cui Niger, Mali, Chad, e Sud Sudan compensano il gap, con una media di 7 figli per donna. L’Italia risulta quindi tra i Paesi in cui il numero ...

La riforma dello sport italiano - tra Coni e “Sport e Salute S.p.A.”. Il governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...

Salute : l’indagine - il 95% degli italiani non “allena” il cervello : Gli italiani ‘trascurano‘ il proprio cervello. Il 95% non lo allena e non lo stimola adeguatamente. Il 24% risulta ‘Brain to be trained‘, che definisce chi per le cattive abitudini (poco riposo notturno, dieta squilibrata e stress) non si prende abbastanza cura del proprio cervello, mentre il 71% risulta ‘Brain lover‘, ovvero persone che, pur consapevoli dell’esistenza di strategie per conservare al ...

Le “Family women” trascurano la loro Salute : ecco il profilo delle donne italiane : Il benessere delle donne? Famiglia, innanzitutto, seguita da stabilità economica e stile di vita salutare. É quanto emerge dalla ricerca “Women’s Wellbeing Index”, realizzata da Kantar Millward Brown per conto di Gedeon Richter, che ha coinvolto 7000 donne tra i 16 e i 59 anni, in 7 Paesi (Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), prendendo in considerazione tutti i più importanti aspetti della vita che condizionano ...

Salute - pediatri : allarme obesità in Italia - “ripartire dai bambini” : “Le statistiche sull’obesità infantile ci presentano una situazione preoccupante, in Italia come nel resto del mondo. Non ci sono, tuttavia, attualmente dati su larga scala per la popolazione infantile Italiana 0-14 anni. I pediatri di famiglia sono depositari di un enorme data-base che raccoglie le misurazioni antropometriche di centinaia di migliaia di bambini rilevate in occasione dei bilanci di Salute”. E’ questo il commento del dott. Paolo ...

Salute : il 96% delle malattie degli italiani è causato da soli 4 fattori : Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, ha dichiarato oggi che l’eccesso di peso costa il 4% della spesa sanitaria nazionale: una cifra che oscilla intorno a 6 miliardi di euro ogni anno. “Il 96% delle malattie degli italiani è causato da soli 4 fattori: alimentazione sbagliata, scarsa attività fisica, fumo e alcol, tutti modificabili. Un regime dietetico adeguato ed equilibrato non solo garantisce un ...

Salute alimentare - “Italia seconda in Europa per obesità infantile : il 21 - 3% dei bambini è in sovrappeso - il 9 - 3% obeso” : In Italia 1 milione e 300mila minori sono a rischio denutrizione, mentre il 30% circa è obeso o in sovrappeso, denuncia il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall’Istat a giugno 2018. Per invertire il trend negativo, Helpcode Italia Onlus e l’Ospedale Gaslini di Genova hanno lanciato la campagna congiunta “C’era una volta la cena” contro la malnutrizione infantile causata, in particolare, da abitudini alimentari scorrette e uno ...

Salute - longevità e silver economy : premiati 5 giovani italiani in Usa : Cinque giovani ricercatori italiani che lavorano negli Stati Uniti si sono aggiudicati gli Issnaf Awards 2018, consegnati all’Ambasciata d’Italia a Washington all’Annual Event dell’Italian Scientists and Scholars of North America Foundation, la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che quest’anno celebra i primi 10 anni di attività. I vincitori dei 5 premi tematici sono: Lorenzo ...

Salute - fratture articolari ed esposte : ogni anno in Italia oltre 1 milione di interventi : oltre un milione di interventi chirurgici vengono eseguiti ogni anno in Italia su pazienti che hanno riportato un grave trauma, come le fratture articolari e quelle esposte: ortopedici e traumatologi ospedalieri (Otodi) si confrontano sul tema in occasione dell’11° Trauma Meeting, in corso a Riccione. Gli esperti ricordano che le fasce di età più colpite da questo tipo di traumi sono quella compresa tra i 19 e i 40 anni (80%) e quella ...

Conte : 'Italia in buona Salute - governo farà sua parte per imprese' : "L'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando la sua visita in Russia, dove ha incontrato degli imprenditori italiani che "portano in alto il made in Italy nel ...

E in Italia torna Movember mese per la Salute maschile : ... associazioni di pazienti e mondo dell'industria. Il nostro impegno in particolare in quest'area è significativo: basti pensare che Janssen ha ben 3 nuove molecole, attualmente in sviluppo ...

La cura che cambia : pratiche e culture di “Salute Collaborativa” in Italia : L’allungamento medio dell’aspettativa di vita nel nostro Paese, il peggioramento della qualità della stessa, le lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche, le disuguaglianze nell’accesso alle cure e la contrazione delle risorse necessarie al sostegno del welfare sono gli indicatori di un “sovraccarico” del sistema sanitario Italiano che mettono a dura prova l’attuale sostenibilità e funzionalità dei meccanismi di prevenzione e cura della ...

Salute : 300mila italiani soffrono di asma grave - uno su 3 è under 14 : Secondo quanto riportato dall’Associazione Allergologi Immunologi italiani Territoriali e Ospedalieri, l’asma grave è responsabile del consumo di circa l’80% delle risorse dedicate all’asma e tra i circa 300.000 asmatici gravi italiani, uno su tre è un giovane di età inferiore a 14 anni. Se l’asma grave, non viene trattata in modo adeguato, può condizionare gravemente la qualità della vita, causando limitazioni ...

Truffe alimentari : è allarme cibi fasulli e avariati sulle tavole degli italiani - effetti negativi anche sulla Salute : Fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell’anno, resi noti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...