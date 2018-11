Salute | i progressi per migliorare le cure rallentano in tutto il mondo

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Nonostante gli investimenti, iperlo stato die lenel: lo scorso anno i miglioramenti sulla mortalità si sono fermati e sono addirittura peggiorati in alcuni Paesi. Metà delle morti nelsono causate da 4 fattori di rischio: ipertensione, fumo, alti livelli di glucosio e alto indice di massa corporea. I dati emergono dal rapporto Global Burden of Disease, pubblicato su Lancet. “Ilha visto diverse storie di successo per la. Gli investimenti fatti nei paesi poveri sulleprenatali e i problemi di igiene hanno fatto la differenza per la vita di queste persone. Ma la combinazione di rischi metabolici e invecchiamento della popolazione continuerà a far salire le malattie croniche“, ha dichiarato Christopher Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evaluation, che ha coordinato il ...